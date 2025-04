Consiglio Comunale, il question time e l’ordine del giorno

ARGOMENTI ESITO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio ai sensi del 42 del TUEL – Variazione al bilancio 2025-2027, annualità 2025, per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato da destinare all’intervento di “Revisione ventennale della Funicolare di Montesanto”.

Proponente: Assessore Edoardo Cosenza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 25/03/2025 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Aggiornamento dell’elenco dei Centri Giovanili inseriti nella Rete dei Centri Giovanili, approvata con Delibera di C.C. n. 33 del 30/06/2017.

Proponente: Assessora Chiara Marciani

Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 25/02/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio ai sensi del 42 del TUEL – Variazione al bilancio 2025-2027, annualità 2025, per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato da destinare all’intervento di “Realizzazione impianto di segnalamento della linea tranviaria n. 4 di Napoli”.

Proponente: Assessore Edoardo Cosenza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 25/02/2025 avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’ art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, variazione al Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, per decremento dell’importo di euro 7.500,00 sul capitolo di spesa 121327 e contestuale istituzione del capitolo 221327/n.i. con dotazione dell’importo di euro 7.500,00.

Proponente: Assessore Vincenzo Santagada

Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 25/02/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio, variazione al bilancio di previsione 2025/2027 — esercizio 2025 — per l’utilizzo di una quota dell’avanzo vincolato di amministrazione, a norma del punto 9.2 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, per un importo pari a € 745.000,00, anno provenienza fondi 2005, al fine di garantire le condizioni necessarie all’attuazione tempestiva della sistemazione dell’area del Quadrivio di Secondigliano interessata dall’evento disastroso del 23 gennaio 1996.

Proponente: Assessora Laura Lieto

Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 25/02/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio ai sensi del degli artt. 42 e 175 del D. Lgs. n. 267/2000, variazione al Bilancio di previsione 2025-2027, con decremento di €120.000,00 a valere sul codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004, capitolo di spesa 106017 Servizio pulizia arenili A.S.I.A. da destinare all’incremento del codice di bilancio 09.06-1.03.02.09.011, capitolo di spesa 151735 Manutenzione lidi e arenili cittadini — Annualità 2025.

Proponente Assessore Edoardo Cosenza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 25/02/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’ art 42 co 4 del TUEL, variazione al bilancio 2025-2027, annualità 2025, per incremento della somma di € 5.038.235,35 sul Capitolo di entrata 450501 Codice di Bilancio 4.02.01.02.004 e di € 5.038.235,35 sul capitolo di spesa 299307 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

Proponente: Assessore Edoardo Cosenza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 25/02/2025, avente ad oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Fondo sostegno obiettivi PNRR Grandi città e progetti riprogrammati dal PNRR. Variazioni di bilancio con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000, artt. 42 e 175.

Proponente: Sindaco Gaetano Manfredi

Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 25/02/2025, avente ad oggetto: Presa d’atto della proroga del Progetto ANCI “Colonne Mobili degli Enti Locali”. Variazione, con i poteri del Consiglio, al Bilancio di previsione 2025-2027 – Esercizio 2025, per l’utilizzo di una quota dell’avanzo vincolato di amministrazione, dell’importo complessivo di € 1.702.171,45, per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

Proponente: Assessore Edoardo Cosenza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 28/03/2025, avente ad oggetto: Affidamento di somma urgenza ex art. 140 D. Lgs. n. 36/2023 di servizi per l’accoglienza alla popolazione in occasione degli eventi sismici del marzo 2025. Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento della legittimità della spesa ai sensi del comb. Disp. tra l’ art. 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000.

Proponente: Assessore Luca Fella Trapanese

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 04/03/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio art. 42 TUEL Variazione al bilancio di previsione art. 175 Tuel – Variazione al bilancio 2025-2027 annualità 2025, Applicazione di avanzo vincolato per 1’affidamento delle attività di “Supporto tecnico operativo per la predisposizione degli atti a corredo delle istanze per accedere ai finanziamenti relativi alla Linea 1 e Linea 6 della Metropolitana di Napoli”.

Proponente: Assessore Edoardo Cosenza

Ordine del Giorno PG/2025/132608 dell’11/02/2025, avente ad oggetto: “Napoli Obiettivo Valore: Misure di Rateizzazione per Morosità Elevate”.

Proponenti: Consigliere Fulvio Fucito e Presidente del Consiglio, Vincenza Amato

Ordine del Giorno PG/2025/105994 del 04/02/2025, avente ad oggetto: “Botteghe storiche di corallo e cammei in Largo San Martino, patrimonio culturale da salvaguardare”.

Proponente: Gruppo consiliare PD, prima firmataria Consigliera Mariagrazia Vitelli

Mozione PG/2024/794461 del 18/09/2024, avente ad oggetto: “Riforma del sistema di governo delle Municipalità”.

Proponente: Consigliere Sergio D’Angelo

Ordine del Giorno PG/2024/338502 del 10/04/2025, avente ad oggetto: Richiesta installazione impianti di distribuzione carburanti.

Proponenti: Consiglieri Iris Savastano e Salvatore Guangi

Ordine del Giorno PG/2024/932014 del 28/10/2024, avente ad oggetto: “Sostegno e tutela della categoria dei tassisti”.

Proponente: Consigliere Claudio Cecere

Ordine del Giorno PG/2024/805866 del 23/09/2024, avente ad oggetto: “Interscambio “know how” tra personale ente locale e ordini delle professioni”.

Proponente: Consigliere Rosario Palumbo

Mozione del 01/04/2025, avente ad oggetto: L’Europa scelga la pace e non investa nelle armi a discapito del benessere dei suoi cittadini.

Proponenti: primo firmatario Consigliere Rosario Andreozzi

Ordine del Giorno PG/2025/187532 del 27/02/2025, avente ad oggetto: Aumenti Canone di Locazione degli alloggi di proprietà del Comune di Napoli.

Proponente: Gruppo consiliare PD, primo firmatario Consigliere Gennaro Acampora

Ordine del Giorno del 01/04/2025, avente ad oggetto: Promozione della partecipazione al voto in occasione dei c.d. “referendum”.

Proponenti: primo firmatario Consigliere Rosario Andreozzi

Ordine del Giorno del 27/12/2024, avente ad oggetto: Mozione di solidarietà con le popolazioni sotto attacco jihadista nel nord della Siria.

Proponenti: Consiglieri Sergio D’Angelo e Rosario Andreozzi, sottoscritto da vari Gruppi consiliari

Ordine del Giorno PG/2024/673527 del 30/07/2024, avente ad oggetto: “Intitolazione di un’ aiuola e per l’apposizione di una targa commemorativa in memoria dell’Architetto Paesaggista Maria Luisa Margiotta”.

Proponente: Consigliere Gennaro Esposito

Ordine del Giorno PG/2024/585825 del 01/07/2024, avente ad oggetto: “Abbattimento Palazzetto dello Sport “Mario Argento” e riqualificazione dell’area con strutture adatte alla pratica degli sport all’aria aperta”.

Proponente: Consigliere Walter Savarese d’Atri

Ordine del Giorno PG/2024/0644349 del 18/07/2024, avente ad oggetto: “Riqualificazione e utilizzo parcheggio da 60 posti auto stazione metro Montedonzelli”.

Proponente: Consigliere Walter Savarese d’Atri

Ordine del Giorno PG/2025/170435 del 21/02/2024, avente ad oggetto: Napoli “Città 30”.

Proponenti: Consiglieri Rosario Andreozzi e Antonio Bassolino

Ordine del Giorno PG/2024/672446 del 30/07/2024, avente ad oggetto: “Piantumazione alberi lungo la Riviera di Chiaia”.

Proponente: Consigliere Gennaro Esposito

Ordine del Giorno PG/2024/669431 del 29/07/2024, avente ad oggetto: “Piantumazione alberi su via Toledo”.

Proponente: Consigliere Gennaro Esposito

Ordine del Giorno PG/2024/679762 del 01/08/2024, avente ad oggetto: “Allargamento del vincolo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 246/2023 alle strade del centro storico patrimonio UNESCO escluse dalla limitazione delle licenze”.

Proponente: Consigliere Gennaro Esposito

Ordine del Giorno PG/2024/723295 del 23/08/2024, avente ad oggetto: “Servizio Pubblico di TAXI del Comune di Napoli”.

Proponente: Consigliere Gennaro Esposito

Ordine del Giorno PG/2024/757143 del 06/09/2024 avente ad oggetto: “Indire un bando per la realizzazione di opere di street-art in diversi punti della città”.

Proponente: Consigliere Walter Savarese d’Atri

Ordine del Giorno PG/2024/761553 del 09/09/2024 avente ad oggetto: “Richiesta di intitolazione di una piscina comunale a Sante Marsili”.

Proponenti: Consiglieri Walter Savarese d’Atri e Sergio Colella

Ordine del Giorno PG/2024/762028 del 09/09/2024 avente ad oggetto: “Glifosato”.

Proponente: Consigliere Sergio D’Angelo

Mozione PG/2024/791630 del 17/09/2024 avente ad oggetto: “Un mondo libero da armi nucleari”.

Proponenti: Consiglieri Sergio D’Angelo e Rosario Andreozzi

Mozione PG/2024/807647 del 23/09/2024 avente ad oggetto: “Wi-Fi gratuito nelle stazioni e lungo tutto il percorso della metropolitana”.

Proponente: Consigliera Flavia Sorrentino

Ordine del Giorno PG/2024/0849876 del 03/10/2024, avente ad oggetto: “Rafforzare i controlli di Polizia Locale agli scali: Stazione, Molo Beverello, Aeroporto e disporre la dotazione di TAXI accessibili a persone con disabilità motoria”.

Proponente: Consigliere Gennaro Demetrio Paipais

Ordine del Giorno PG/2024/0865776 del 08/10/2024, avente ad oggetto: “Istituzione di un Museo della Canzone Napoletana”.

Proponente: Consigliere Gennaro Esposito

Ordine del Giorno PG/2024/0874900 del 10/10/2024, avente ad oggetto: “Creazione di un parcheggio nel parco dei Quartieri Spagnoli sito in vico Trinità delle Monache”.

Proponente: Consigliere Walter Savarese d’Atri

Ordine del Giorno PG/2024/883243 del 14/10/2024 avente ad oggetto: “Finanziaria 2025”.

Proponenti: Consiglieri Sergio D’Angelo e Rosario Andreozzi

Mozione PG/2024/893904 del 16/10/2024 avente ad oggetto: Parere del Consiglio Comunale di Napoli per le installazioni presso Piazza Municipio.

Proponenti: Consiglieri Iris Savastano e Salvatore Guangi