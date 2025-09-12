Consiglio Comunale, la seduta di giovedì 11

- pubblicità -

Il Consiglio comunale, presieduto da Enza Amato, si è aperto nella sala consiliare di via Verdi con la partecipazione di 29 consiglieri.

L’Aula ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Costantino Sessa, presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune, recentemente scomparso. Approvate dal Consiglio quattro delibere e due ordini del giorno.

La prima delibera, la n. 91, propone la riduzione della fascia di rispetto del cimitero di Soccavo per riqualificare l’area abbandonata di via Pio 86 e consentire la realizzazione di un impianto sportivo per il gioco del padel, realizzato in convenzione e pubblico, come ha spiegato l’assessora all’Urbanistica Laura Lieto. Nel dibattito il presidente della commissione Urbanistica Massimo Pepe ha ricordato i lavori della commissione, i pareri espressi dagli uffici competenti e dalla Asl, che hanno carattere vincolante.

Ciro Borriello (Movimento 5 Stelle) si è espresso a favore auspicando procedure più snelle per la realizzazione di questo tipo di interventi così da rispondere alle richieste di quanti aspettano di investire in progetti analoghi. A favore si sono pronunciati anche Rosario Andreozzi (Napoli Solidale), Gennaro Rispoli (Napoli Libera), Salvatore Guangi (Forza Italia), che ha sottolineato come la delibera costituisca un precedente che va rispettato in situazioni analoghe, e Toti Lange (Misto), che ha però invitato a vigilare sull’effettivo uso pubblico della struttura.

L’assessora Lieto ha illustrato anche la delibera 364 di variazione di bilancio per l’applicazione di avanzo vincolato necessario ad utilizzare le risorse nell’ambito del progetto di ricerca denominato BEOpen, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma di finanziamento della ricerca e dell’innovazione Horizon Europe 2021-2027, delibera approvata a maggioranza con l’astensione dei gruppi di Forza Italia e Insieme per Napoli Lega Napoli.

Approvata a maggioranza con l’astensione della consigliera Clemente (Misto) la delibera 374 di applicazione di avanzo accantonato al fondo passività potenziali per rimborsare alla Cassa Depositi e Prestiti la copertura finanziaria degli interventi di demolizione di opere abusive ordinati dalle Procure della Repubblica su sentenze passate in giudicato per un importo complessivo di circa un milione e settecento mila euro.

L’assessora Lieto ha illustrato anche la delibera n. 381 relativa all’adesione all’iniziativa Art-Bonus, per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura e all’approvazione dell’intervento denominato ‘Restauro delle opere ritrovate di Castel Nuovo”, approvata a maggioranza con l’astensione di Forza Italia. Sulla delibera n. 358, relativa alle linee di indirizzo per l’attuazione di misure a contrasto degli effetti negativi della movida in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica in piazza Bellini e zone limitrofe e in via Cisterna dell’Olio e zone limitrofe, il presidente della commissione Legalità Pasquale Esposito ha illustrato diversi punti critici, chiedendo il rinvio in commissione dell’atto, proposta approvata a maggioranza con l’astensione del consigliere Lange.

Dopo il rinvio dell’ultima delibera all’ordine dei lavori, la 347, per l’assenza del firmatario, assessore Baretta, l’Aula è passata all’esame degli ordini del giorno.

All’unanimità è stato approvato un ordine del giorno, a firma del consigliere Gennaro Esposito (Misto) e illustrato dal consigliere Sergio D’Angelo (Napoli solidale), che impegna l’Amministrazione a valorizzare e rifunzionalizzare il complesso sportivo PalaVesuvio. Nel dibattito, Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha annunciato il suo voto favorevole, ricordando le potenzialità della struttura.

Anche Gennaro Rispoli (Napoli Libera) ha annunciato il suo voto favorevole, ricordando il valore fondamentale dello sport come strumento di educazione civica. Approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno, presentato e illustrato dal consigliere Cilenti e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, che chiede all’amministrazione comunale di esprimere pubblicamente il cordoglio per la scomparsa dell’artista Tullia Matania e a valorizzarne il patrimonio artistico, anche prevedendo spazi per ospitare le sue numerose opere. Un patrimonio dal valore enorme che non può essere assolutamente disperso e che va valorizzato con adeguate risorse della cultura, ha sottolineato il consigliere Lange. Il valore e la memoria sono essenziali per costruire un mondo di pace, ha detto Gennaro Rispoli, esprimendosi a favore del documento. Diversi anche gli interventi dei consiglieri su questioni urgenti. Nino Simeone (Misto) ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno per sostenere la candidatura del Comune di Bacoli a Capitale della Cultura 2028, definendolo un atto doveroso da parte del Comune di Napoli e auspicando una rapida discussione in Aula.

Savary Ravendra (consigliere aggiunto) ha richiamato l’attenzione sulla condizione di numerosi lavoratori giunti in Italia con il cosiddetto “decreto flussi” ma truffati da società inesistenti, ritrovandosi privi di occupazione e di mezzi di sussistenza. Ha invitato Sindaco, Giunta e colleghi consiglieri a partecipare a una manifestazione pomeridiana in segno di vicinanza.

Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha posto l’attenzione sulla necessità di un piano traffico per la zona della stazione centrale, attualmente congestionata a seguito della chiusura del vicino ingresso autostradale. Ha inoltre chiesto chiarimenti sulle prospettive di riqualificazione dell’area del mercato Caramanico, ritenuta non idonea a ospitare strutture sportive di grande dimensione.

Antonio Bassolino (Misto) è intervenuto sulla proposta avanzata dal filosofo Eugenio Mazzarella per l’istituzione, da parte della Commissione Europea, di un fondo a sostegno delle famiglie dei giornalisti uccisi a Gaza. Ha poi richiamato l’attenzione sul trasporto pubblico su gomma, giudicato insufficiente per numero di corse giornaliere e per la mancanza di dati attendibili sul sito istituzionale di ANM. Ha sottolineato la necessità di ampliare il parco veicolare e di procedere a nuove assunzioni, proponendo la convocazione di un consiglio comunale monotematico sul tema.

Fiorella Saggese (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha aggiornato il Consiglio sulla situazione dei due canili di via Scarfoglio e di Ponticelli, già oggetto di una mozione approvata all’unanimità per la regolarizzazione delle strutture. I dirigenti competenti hanno dichiarato l’impossibilità di procedere, ma, ha sottolineato Saggese, l’indirizzo del Consiglio era chiaro: salvaguardare gli animali ospitati e valorizzare l’esperienza delle due realtà. Per questo motivo ha ribadito l’impegno a proseguire il lavoro.

Gennaro Rispoli (Napoli Libera) ha ricordato l’anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle, che cade in un momento particolarmente difficile della storia mondiale. In questo scenario, ha affermato, Napoli deve essere protagonista e mantenere alta l’attenzione sulla tragedia della guerra, diffondendo un messaggio di pace.

Gennaro Esposito (Misto) ha segnalato nuovamente l’esistenza di un parcheggio abusivo in via Miccoli, nel quartiere Poggioreale, e altre problematiche persistenti a Bagnoli, dove, nonostante gli interventi annunciati dall’amministrazione, nulla è cambiato. Ha sottolineato che non bastano risposte formali, ma occorrono misure concrete per evitare il ripetersi di condotte irregolari. Sulla questione degli effetti negativi della movida in alcuni quartieri della città, ha richiamato l’importanza di politiche che tutelino i diritti fondamentali delle persone, troppo spesso trascurati nel dibattito cittadino, invitando a fare una politica seria, nell’interesse pubblico e non di categorie o lobby.

Su richiesta del consigliere Fucito, approvata a maggioranza col voto contrario di Lange e Savastano, l’Aula ha quindi concluso i lavori.

Flavia Sorrentino (Difendi la Città): “Oggi in Consiglio Comunale, dopo un lungo dibattito interno, per decisione della maggioranza dei consiglieri presenti è stata rinviata alla prossima seduta la delibera relativa alla restrizioni orarie per i bar e i ristoranti di alcune aree della città di Napoli, in particolare piazza Bellini, vico Quercia e vico Carrozzieri. Un primo e importante successo: l’Aula ha riconosciuto la necessità di fermarsi e riflettere prima di approvare un provvedimento calato dall’alto, non condiviso, insufficiente e quasi sicuramente dannoso. Non servono scorciatoie, né divieti: Napoli ha bisogno di una vera politica della notte, capace di coniugare diritto al lavoro e diritto al riposo, sostenendo le attività economiche senza sacrificare la vivibilità dei quartieri. Ora abbiamo l’occasione di riscrivere insieme regole più giuste, equilibrate e sostenibili. È questa la strada che continuerò a percorrere e difendere, con coerenza e determinazione”.