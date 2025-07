Consiglio Comunale, la seduta di lunedì 14

- pubblicità -

Il Consiglio comunale si è riunito lunedì pomeriggio in seconda convocazione alla presenza di 26 consiglieri.

L’assessora all’Istruzione Maura Striano ha presentato la delibera n. 263, relativa a una variazione di bilancio per l’utilizzo di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, finalizzati a interventi negli istituti scolastici delle Municipalità 1, 2, 3, 4, 5 e 6. La delibera è stata approvata a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Bassolino e Lange (Gruppo Misto) e il voto contrario dei gruppi Maresca e Forza Italia.

L’assessora Armato ha poi illustrato la delibera n. 197 per l’istituzione di capitoli di entrata e spesa pari a 893.461,36 euro, destinati a finanziare attività di spettacolo dal vivo nelle periferie di Napoli, nell’ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo 2025.

Nel dibattito sulla delibera Iris Savastano (Forza Italia) ha sollevato dubbi sul suo carattere di urgenza, e ha chiesto se le Municipalità saranno coinvolte nella gestione di questi fondi. Pasquale Esposito (PD) ha chiesto anche riscontro sulla effettiva partecipazione a questi eventi, raccomandando per il futuro una migliore comunicazione. Claudio Cecere (Movimento 5 Stelle) ha evidenziato che le periferie non hanno bisogno di spettacoli occasionali ma di una vera e propria programmazione e visione complessiva.

Toti Lange ( Misto) ha chiesto maggiori chiarimenti sulla procedura con cui si approvano questi provvedimenti, bisognerebbe almeno conoscere di cosa si sta parlando e non limitarsi a votare, svilendo il ruolo del Consiglio.

Chiarito da parte dell’assessora Armato che si tratta dell’iniziativa ‘Affabulazione’ , Catello Maresca ( Gruppo Maresca) ha citato una nota dell’ Autorita’ Portuale dello scorso 4 luglio, che mette in discussione la legittimità da parte di Officine San Carlo, organizzatore dell’iniziativa, a svolgere attività di pubblico spettacolo nell’area portuale. La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario di Maresca e di Lange.

Illustrata dall’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta la delibera 198 per la variazione di bilancio coi poteri del Consiglio per la cifra di circa 816 mila euro a carico del concessionario da destinare all’intervento denominato concessione del servizio di gestione economica e funzionale dell’impianto sportivo comunale di via Carlo Bernari. Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha rilevato la mancanza di urgenza di un provvedimento la cui dichiarazione di pubblica utilità è stata dichiarata nel 2014 e ha chiesto la sospensione della delibera per consentirne l’approfondimento in commissione Sport.

Il presidente della commissione Sport Gennaro Esposito ha condiviso la riflessione di D’Angelo, chiedendo inoltre se nel contratto siano previste clausole sociali e sportive a beneficio dei residenti nella Municipalità 6. Salvatore Guangi (Forza Italia) ha sottolineato il ritardo con cui la delibera arriva in Consiglio e ha ritenuto non sufficienti i dettagli forniti sulla gestione successiva dell’impianto e sui benefici che ne deriveranno per il territorio, annunciando perciò voto contrario.

Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha ricordato la lunga vicenda legata a questo impianto, rimarcando la difficoltà di comprendere come si sia risolto il contenzioso sull’impianto e i dettagli del project financing e della concessione, per questo sono opportuni ulteriori approfondimenti in commissione Sport. Il presidente della commissione Bilancio Savarese d’Atri ha ricordato il parere espresso dalla commissione e legato all’aspetto patrimoniale della delibera. L’assessore Baretta ha spiegato che l’iter del progetto è partito nel 2015 e che all’esito di questo iter si arriva alla delibera oggi in discussione, che non riguarda il progetto ma la variazione di bilancio.

Toti Lange (Misto) ha chiesto di sapere se la mancata approvazione della delibera oggi esporrebbe il Comune ad un pregiudizio verso il privato e quindi ad eventuali azioni di responsabilità. Nessun pregiudizio sarebbe conseguente alla mancata approvazione della delibera oggi, ha precisato Baretta.

La proposta di rinvio della delibera in commissione è stata respinta, quindi la delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione del consigliere Lange e il voto contrario dei gruppi Maresca, Forza Italia, Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città e del consigliere Gennaro Esposito.

Un’altra delibera di variazione di bilancio, la numero 202, è stata approvata a maggioranza, con l’astensione di Forza Italia, e riguarda la presa d’atto dell’ammissione al finanziamento nell’ambito del progetto denominato « Cantieri di comunità » per le persone rifugiate avanti diritto all’asilo. L’assessora Armato ha presentato la delibera n. 201, una variazione di bilancio per accettare la proposta di sponsorizzazione della S.S. Napoli Basket Srl, finalizzata a micro interventi socio-territoriali nell’ambito dell’iniziativa “Un canestro di sorrisi”. Nel dibattito, Salvatore Guangi (Forza Italia) ha chiesto maggiore trasparenza e il coinvolgimento della commissione Sport. Walter Savarese d’Atri (Manfredi Sindaco) ha sottolineato il valore del progetto come modello di finanziamento per lo sport cittadino. Toti Lange (Misto) ha espresso voto favorevole. La delibera è stata approvata a maggioranza, con l’astensione di Forza Italia.

lllustrata dall’assessora Armato la delibera 265 di variazione di bilancio per l’importo complessivo di circa 90 mila euro per il rimborso delle differenze stipendiali ad un ex dipendente avente diritto alla restitutio in integrum. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione del consigliere Lange e il voto contrario di Forza Italia. Sempre a maggioranza, con l’astensione di Forza Italia e del consigliere Lange, è stata approvata la delibera 260 dí variazione di bilancio per un importo complessivo di circa 2 milioni e 722 mila euro per finanziare interventi di manutenzione del sistema fognari. E’stata poi approvato a maggioranza, con l’astensione di Forza Italia, il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) nell’ambito del Patto dei Sindaci per il clima e l’energia. Apprezzamenti per il provvedimento sono stati espresso da Luigi Carbone ( Napoli solidale Europa verde Difendi la città ); Gennaro Esposito (Misto) ha illustrato due ordini del giorno riferiti alla delibera, il primo ritirato per un successivo approfondimento, il secondo respinto a maggioranza. Gennaro Rispoli ( Napoli Libera) ha infine ricordato l’importanza di avere dati epidemiologici aggiornati sulle diverse zone della città. La variazione di bilancio contenuta nella delibera 220, utile a completare l’iter dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile dell’ex sottostazione elettrica di via Verrotti per l’adeguamento funzionale del centro polifunzionale e giovanile, è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Forza Italia.

Sempre a maggioranza, con il voto contrario di Forza Italia, è stata approvata la delibera 221 di variazione di bilancio destinata alla realizzazione del progetto di accessibilità del Maschio Angioino finanziato con fondi PNRR. Approvata a maggioranza con l’astensione di Forza Italia anche la delibera 134 sul posticipo dell’entrata in vigore delle nuove tariffe degli impianti sportivi comunali alla stagione 2025 2026. llustrata dall’assessora Armato la delibera 206 che istituisce il mercato giornaliero in Porta Nolana, approvata a maggioranza con l’astensione di Forza Italia. Stesso esito per la delibera 318, relativa alla deroga del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le occupazioni realizzate ai fini della messa in sicurezza degli edifici adibiti ad abitazione principale dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici del 13 marzo e del 15 marzo 2025. Approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno proposto dai consiglieri Guangi e Savastano (Forza Italia) per intitolare una strada a Gioacchino Gallozzi combattente per la libertà e medaglia d’oro della pubblica istruzione al merito educativo.