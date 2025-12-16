Consiglio Comunale, la seduta di lunedì 15

- pubblicità -

La seduta del Consiglio comunale, con 28 consiglieri presenti, si è aperta sotto la presidenza di Vincenza Amato. In apertura Antonio Bassolino (Misto) ha proposto l’intitolazione di una strada della città a Giuseppe Salvia, vice direttore del carcere di Poggioreale ucciso dalla camorra nel 1981.

È quindi iniziato l’esame delle delibere. La n. 567, già illustrata dall’assessore Baretta nella seduta precedente, riguarda una variazione di bilancio per incassare fondi del Ministero delle Infrastrutture destinati all’adeguamento prezzi per il restauro delle facciate della Galleria della Vittoria: approvata a maggioranza con il voto contrario delle opposizioni.

È stata poi approvata a maggioranza la delibera n. 504, variazione urgente di bilancio propedeutica alla modifica del PIAO per nuove assunzioni nei servizi educativi e in altri settori, con l’astensione dei gruppi Forza Italia, Fratelli d’Italia, Insieme per Napoli Lega Napoli, Maresca e dei consiglieri Bassolino e Lange.

Il Consiglio ha quindi approvato la delibera n. 499 sull’utilizzo di avanzo vincolato per coprire i maggiori costi dovuti all’adeguamento prezzi dei lavori di manutenzione del Parco Re Ladislao. Nel dibattito sono emerse critiche sul ricorso ripetuto agli adeguamenti prezzi e sulla gestione complessiva degli interventi, bilanciate dal riconoscimento dell’importanza del recupero del sito. Il provvedimento è passato a maggioranza con astensioni delle opposizioni (gruppi Forza Italia, Fratelli d’Italia, Insieme per Napoli Lega Napoli, Maresca e consiglieri Bassolino e Lange).

L’assessora Chiara Marciani ha illustrato la delibera n. 500, variazione di bilancio per utilizzare circa 379 mila euro del Fondo Povertà destinati a progetti utili alla collettività, in particolare per l’acquisto di attrezzature per il verde urbano, approvata a maggioranza con astensioni di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Insieme per Napoli Lega Napoli e Maresca.

È stata poi discussa la delibera n. 484 sulle tariffe dei tumuli per ceneri nei cimiteri, realizzati oltre la sesta fila. Nel dibattito sono stati apprezzati il lavoro della Commissione e della dirigenza, ma sono state sollevate perplessità su ritardi, sconti tariffari, recupero delle somme e anomalie nelle concessioni. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Lange

L’assessora Armato ha quindi illustrato la delibera n. 521 per interventi urgenti di manutenzione nella sede della Municipalità 9 a Pianura, approvata a maggioranza con astensioni delle opposizioni. È seguita la delibera n. 522 sull’utilizzo di circa 3,1 milioni di euro di maggiori proventi dallo Stadio Maradona per eventi e promozione della città: approvata a maggioranza con astensione di Lange e voto contrario delle opposizioni.

La delibera n. 523, presentata dall’assessora Marciani, riguarda una variazione urgente di circa 20 mila euro per eventi di politiche giovanili realizzati tra ottobre e dicembre, tra cui borse di studio e il rafforzamento della mediateca Santa Sofia. È stata approvata a maggioranza con l’astensione dei gruppi di opposizione e dei consiglieri Bassolino e Lange.

La delibera n. 535, illustrata dall’assessora Armato, prevede un prelievo dal Fondo di Riserva per coprire maggiori costi di conferimento rifiuti a SAPNA per il 2025. Nel dibattito sono state evidenziate criticità del sistema rifiuti, soprattutto legate all’impiantistica e all’impatto sui cittadini. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza con il voto contrario delle opposizioni. È stata poi approvata a maggioranza, con l’astensione dei gruppi di Forza Italia e Insieme per Napoli Lega Napoli la delibera n. 544 sul protocollo d’intesa con la Città Metropolitana per “Natale a Napoli 2025” e la variazione di bilancio per le luminarie, con contributo metropolitano di 800 mila euro e quota comunale di 1,8 milioni. Nel dibattito si è discusso del coinvolgimento dei privati. L’assessora Laura Lieto ha illustrato la delibera n. 550 sull’utilizzo di avanzo vincolato per il completamento della riqualificazione di spazi urbani (Lotto 2), approvata a maggioranza con l’astensione di Forza Italia e Lega Napoli. L’assessore Edoardo Cosenza ha presentato la delibera n. 556 per l’utilizzo di avanzo accantonato al fine di eseguire una sentenza del TAR relativa al ponte di San Giacomo dei Capri, approvata a maggioranza con astensione di Forza Italia e Insieme per Napoli Lega Napoli. Cosenza ha poi illustrato la delibera n. 557 sull’entrata in bilancio di un finanziamento ministeriale di 92 milioni di euro per il deposito officina di via Campegna sulla linea 6 e per la messa in sicurezza del costone di Monte Echia: approvata a maggioranza con astensione di Forza Italia e Insieme per Napoli Lega Napoli. L’assessora Lieto ha quindi presentato la delibera n. 559 per acquisire un finanziamento della Città Metropolitana destinato alla progettazione del parco archeologico della stazione Municipio della linea 1, approvata a maggioranza con astensione dei gruppi di Forza Italia e Insieme per Napoli. La delibera n. 568, illustrata dall’assessore Baretta, riguarda l’utilizzo di avanzo accantonato per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’acquisizione dei suoli ACER al rione Traiano. Nel dibattito sono state richiamate le responsabilità derivanti da una sentenza del TAR e la necessità di chiudere contenziosi storici. È stata approvata a maggioranza con astensione di Forza Italia e Insieme per Napoli Lega Napoli. Infine, l’assessore Antonio De Iesu ha illustrato le ultime delibere, tra cui la n. 501, relativa a una variazione di bilancio da un milione di euro del Fondo FUG per migliorare la dotazione digitale della sala operativa della Polizia Municipale. Nel dibattito Iris Savastano (Forza Italia) ha chiesto chiarimenti sulla disponibilità di personale sul territorio; De Iesu ha ribadito la necessità dell’investimento tecnologico a supporto del lavoro degli operatori. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Forza Italia e Insieme per Napoli – Lega Napoli. La delibera 520 riguarda invece la variazione di bilancio per acquisire lo stanziamento di 29 mila euro destinati al progetto “Guida ResponsabilMente”’finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche antidroga- promosso dall’Anci in collaborazione con l’Unione delle Province. Il finanziamento, ha spiegato De Iesu, servirà a potenziare i controlli su strada del tasso alcolemico posti in essere dalla Polizia Municipale su strada. La delibera è stata approvata all’unanimità. Ultima delibera approvata, sempre all’unanimità, la 538 relativa alla variazione di bilancio per una somma di settemila euro necessari a coprire i costi delle utenze di un bene confiscato utilizzato per ospitare quattro famiglie coinvolte nel crollo della Vela celeste del luglio 2024. In chiusura la presidente Amato ha annunciato all’Aula la costituzione del nuovo gruppo consiliare Riformisti e Democratici, composto dai consiglieri Carlo Migliaccio, Nino Simeone e Domenico Palmieri, che è stato nominato capogruppo.