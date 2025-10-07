Consiglio Comunale, la seduta di lunedì 6

- pubblicità -

ll Consiglio comunale di Napoli, presieduto da Enza Amato, si è riunito in via Verdi con la presenza di 28 consiglieri.

Negli interventi su questioni urgenti Gennaro Esposito (Misto) ha denunciato la grave situazione dei Quartieri Spagnoli, dove i locali notturni non rispettano le regole, creando caos e disagi ai residenti.

Anche Toti Lange (Misto) ha segnalato i problemi di traffico e sicurezza tra Fuorigrotta e Mergellina in occasione delle partite al Maradona, sottolineando il pericolo dei veicoli che percorrono contromano la galleria Laziale.

Il consigliere Claudio Cecere (Movimento 5 Stelle) ha ricordato l’incontro in Consiglio con il sindacato dei tassisti, proponendo la creazione di un gruppo di lavoro sulle criticità del settore e auspicando un confronto prima dello sciopero previsto per il 15 ottobre. Rosario Andreozzi (Napoli Solidale) ha richiamato l’attenzione sulle famiglie dell’ex Motel AGIP, che vivono ancora in condizioni disumane in attesa di risposte concrete dall’amministrazione, invitando Giunta e consiglieri a visitare personalmente l’area per constatare la situazione.

Nel suo intervento, Antonio Bassolino (Misto) ha riflettuto sul grave fenomeno dell’astensionismo registrato alle ultime elezioni regionali, definendolo una scelta politica e parlando di un partito dell’astensionismo che rappresenta oggi il vero primo partito del Paese. A suo avviso, la crescente distanza tra cittadini e istituzioni è dovuta all’incapacità della politica di rispondere ai bisogni reali della popolazione.

Sulla stessa linea si è espresso Aniello Esposito (Partito Democratico), che ha condiviso la preoccupazione per la disaffezione politica dei cittadini, collegandola al mancato ascolto delle istanze collettive, come dimostrano i persistenti problemi del trasporto pubblico e dell’igiene urbana nella zona orientale della città.

Il consigliere Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha chiesto un maggiore controllo della viabilità in tutto il territorio cittadino, segnalando l’aumento dei rischi per la sicurezza, soprattutto in occasione di grandi eventi sportivi o spettacoli.

Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco), ha denunciato il moltiplicarsi di episodi di violenza giovanile e aggressioni da parte di baby gang nei quartieri di Fuorigrotta, Vomero, Chiaia e Centro Direzionale, chiedendo che la questione venga affrontata al Tavolo per la Sicurezza. Ha inoltre sollecitato un intervento della Polizia Locale per regolare le operazioni di carico e scarico merci in aree ad alta intensità di traffico, come via Orsi, dove la sosta selvaggia ostacola anche il passaggio dei mezzi di soccorso.

Nel suo intervento, Gennaro Demetrio Paipais, passato recentemente al gruppo di Forza Italia, ha posto l’accento sulle emergenze legate al traffico e sull’assenza di un Piano organico della mobilità, che incide negativamente anche sul servizio taxi. Ha ringraziato il gruppo di Forza Italia per l’accoglienza e il consigliere Fulvio Fucito per la collaborazione svolta finora, definendo il suo passaggio politico come parte di un percorso di opposizione costruttiva.

Il consigliere Nino Simeone (Misto) ha invece rassicurato le famiglie in merito alla registrazione dei diciottenni alle liste di leva, spiegando che si tratta di un atto puramente amministrativo che non deve suscitare allarme.

Luigi Carbone (Europa Verde) ha segnalato le problematiche dell’istituto comprensivo Volino Croce Arcoleo e ha sollecitato la convocazione di un tavolo sulla viabilità, già proposto insieme al collega Acampora, sottolineando l’urgenza di interventi per la zona di Fuorigrotta, soprattutto in prossimità dello stadio Maradona.

La presidente Enza Amato ha a sua volta denunciato l’insostenibile situazione della viabilità a Fuorigrotta, non solo durante le partite o i concerti ma anche nei fine settimana, chiedendo provvedimenti immediati. Infine, per fatto personale, Paipais ha replicato alle osservazioni di Andreozzi, chiarendo che il suo passaggio a Forza Italia è stato determinato dalla sua espulsione dal gruppo Manfredi Sindaco, a seguito di un commento espresso su un social network.

L’Aula ha poi esaminato la delibera n. 392, illustrata dall’assessora Maura Striano, riguardante una variazione al bilancio di previsione per utilizzare una quota di avanzo vincolato destinata a garantire la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie in difficoltà economiche.

Nel dibattito, Iris Savastano (Forza Italia) ha criticato la mancanza di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, che ha causato ritardi nella consegna dei libri a oltre un mese dall’inizio dell’anno scolastico.

L’assessora Striano ha precisato che i fondi vengono erogati in base alla frequenza scolastica, motivo per cui è necessario un confronto con gli istituti. La delibera è stata approvata a maggioranza, con l’astensione di Forza Italia e del gruppo Insieme per Napoli – Lega Napoli.

L’assessora Teresa Armato ha illustrato la delibera n. 377 di variazione di bilancio, finalizzata all’iscrizione degli stanziamenti necessari per utilizzare il contributo regionale di circa 7.000 euro destinato alla biblioteca Dorso della Municipalità 7.Iris Savastano (Forza Italia) ha espresso voto favorevole, sottolineando l’importanza di sostenere i presìdi culturali territoriali e invitando le altre Municipalità a promuovere analoghe iniziative per le proprie biblioteche. Anche Toti Lange (Misto) ha votato a favore, chiedendo di accelerare i tempi e di destinare nuove risorse alla riapertura della biblioteca Croce al Vomero. La delibera è stata approvata all’unanimità.

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera n. 378, proposta dall’assessora Teresa Armato, che prevede una variazione di bilancio per l’utilizzo di 250.000 euro di avanzo vincolato del 2023. La misura, adottata con i poteri del Consiglio, consentirà di finanziare opere di compensazione ambientale e di indennizzo a favore della cittadinanza, nonché la riqualificazione di Piazza Cavour. Nel dibattito, Gennaro Acampora (Partito Democratico) ha espresso forte apprezzamento per l’intervento, considerato un passo importante e atteso nel percorso di riqualificazione urbana avviato dall’attuale Amministrazione, in continuità con gli interventi già realizzati, come quello di Piazza Nazionale. Toti Lange (Misto) ha segnalato i ritardi rispetto al cronoprogramma e ha auspicato che i lavori producano risultati duraturi, evitando che la piazza torni rapidamente al degrado, ricordando che le aree più trascurate della città coincidono proprio con il centro. Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha invitato a estendere interventi simili a tutta la città, evitando di concentrare gli sforzi solo sulle zone centrali. Gennaro Esposito (Misto) ha ricordato l’impegno dei comitati cittadini nel recupero dei fondi e ha proposto di destinare parte delle risorse al monitoraggio dell’inquinamento acustico, ritenendo questa priorità più utile della sola riqualificazione urbana. Sulla stessa linea, Sergio D’Angelo (Napoli Solidale – Europa Verde – Difendi la Città) ha chiesto di affrontare il tema dell’inquinamento acustico causato dal traffico aereo con un apposito ordine del giorno. Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) ha distinto le due questioni, condividendo l’esigenza di ascoltare i cittadini ma ribadendo il valore della delibera, che consente di recuperare risorse per la riqualificazione di Piazza Cavour. Iris Savastano (Forza Italia) ha espresso apprezzamento per l’intervento ma ha manifestato preoccupazione per l’uso dell’avanzo vincolato, considerandolo un segnale di mancanza di visione strategica, auspicando però una manutenzione duratura nel tempo. Infine, l’assessore al Verde Vincenzo Santagada ha ricordato il percorso che ha portato alla definizione della delibera, precisando che una parte dei fondi è già destinata al monitoraggio dell’inquinamento acustico.

Approvata alla unanimità la delibera 382, illustrata da Teresa Armato, relativa a una variazione urgente di bilancio per procedere alla presa d’atto dell’ammissione a finanziamento del progetto della Commissione Europea denominato ‘5GINED – 5G Naples & Matera for Inclusive and Innovative Education.’ Il progetto segna l’avvio di un percorso strategico che unisce innovazione tecnologica e inclusione sociale nelle città di Napoli e Matera. Attraverso la sperimentazione di una rete 5G ibrida e di casi d’uso nei settori dell’educazione, della salute, della cultura e delle competenze digitali, il progetto intende ridurre il divario sociale e geografico, offrendo nuove opportunità di apprendimento. Nell’annunciare il voto positivo del suo gruppo, Iris Savastano (Forza Italia) ha evidenziato che non si può essere contrari a forme di innovazione, ma andrebbe chiarito meglio a chi é rivolto il progetto, quali scuole, quali quartieri coinvolge.

L’assessora all’Urbanistica Laura Lieto ha illustrato la delibera n. 372, approvata all’unanimità, che prevede una variazione di bilancio per l’utilizzo di 2.878.368,88 euro di avanzo vincolato destinati alla realizzazione del Parco della Marinella, al fine di garantire la continuità dei lavori e il rispetto delle scadenze del finanziamento. Nel dibattito, Iris Savastano (Forza Italia) ha annunciato il voto favorevole ma ha espresso perplessità per i ritardi dovuti al ritrovamento di rifiuti pericolosi, chiedendo chiarimenti sui controlli preventivi e la presentazione di un cronoprogramma dettagliato per rispettare la scadenza del 31 dicembre. Catello Maresca (Gruppo Maresca) ha evidenziato come i ritardi negli interventi di recupero abbiano favorito occupazioni abusive, sottolineando la necessità di garantire vigilanza e gestione costante dopo la riqualificazione. Ha inoltre rimarcato che la presenza dell’opposizione in Aula ha contribuito all’approvazione di un provvedimento importante per la città. Luigi Carbone (Europa Verde) ha votato a favore, proponendo un percorso partecipato nella fase finale dei lavori per coinvolgere i cittadini nella cura e valorizzazione del parco. Anche Toti Lange (Misto) ha espresso voto favorevole, auspicando una rapida conclusione dell’intervento.

L’assessora Teresa Armato ha presentato la delibera n. 408, riguardante una permuta immobiliare tra beni del Comune di Napoli e di ASIA Napoli, nell’ambito delle politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio comunale. La variazione di bilancio consente al Comune di acquisire il suolo di via Antonino Pio, destinato al PRU Soccavo, e un immobile in via Michele Guadagno per le attività istituzionali della Municipalità 3, per un valore complessivo di 2.640.000 euro, a fronte della cessione di beni pari a 2.567.967 euro, con un saldo positivo per l’Ente. L’accordo resta subordinato alla bonifica del suolo da parte di ASIA prima della stipula del contratto. Nel dibattito, Iris Savastano (Forza Italia) ha espresso contrarietà alla delibera e all’impostazione complessiva dell’azione amministrativa, chiedendone il rinvio. Catello Maresca (Gruppo Maresca) ha sollevato dubbi sulla correttezza della valutazione dei terreni da parte di ASIA, ipotizzando possibili irregolarità e parlando di un “falso bilancio” o di un “falso giudizio nella delibera”, condividendo la richiesta di rinvio. Anche Sergio D’Angelo ha proposto di rinviare l’esame in commissione per consentire ulteriori approfondimenti e ottenere stime più precise dei beni coinvolti. Constatata la presenza del numero legale (22 consiglieri), l’Aula ha votato a maggioranza il rinvio della delibera in commissione, con l’astensione di Toti Lange e il voto contrario di Gennaro Acampora, Vitelli e Simeone.

Successivamente, il Consiglio ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Nino Simeone, che impegna il Comune di Napoli ad aderire e sostenere la candidatura della Città di Bacoli a Capitale italiana della Cultura 2028. I lavori sono stati infine sospesi fino alle ore 16.00 per consentire alla Conferenza dei capigruppo di incontrare una delegazione delle famiglie dell’ex Motel AGIP. Alla ripresa, essendo presenti 16 consiglieri, la seduta non si è aperta per mancanza del numero legale.