Consiglio Comunale, la seduta di martedì 14

Presenti 24 consiglieri comunali, la seduta del Consiglio Comunale si è aperta con gli interventi ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento. Antonio Bassolino (Misto) ha segnalato i disservizi del trasporto pubblico su gomma e l’insostenibile degrado di piazza Cavour.

Toti Lange (Misto) ha sottolineato che l’apertura della seduta odierna del Consiglio è stata possibile solo grazie alla presenza delle opposizioni.

Iris Savastano (FI) ha espresso perplessità sul protocollo d’intesa siglato dall’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS) con la Municipalità 5 per promuovere iniziative di carattere sportivo, sociale e culturale presso lo Stadio Collana, evidenziando che l’accordo è stato stipulato senza il coinvolgimento dell’Amministrazione centrale del Comune.

Gennaro Acampora (PD) ha precisato che, fatte salve le dovute verifiche procedurali degli uffici competenti, il protocollo d’intesa siglato dall’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport e dalla Municipalità 5 garantisce l’accesso al Collana a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, e prevede una serie di agevolazioni per le fasce economicamente più deboli.

Nino Simeone (Misto) è intervenuto sui disagi nel trasporto pubblico cittadino, sollecitando la proroga della graduatoria del personale dell’ANM, evidenziando la necessità di rafforzare l’organico a disposizione. Sul tema del protocollo d’intesa tra la Municipalità 5 e l’ARUS per la gestione del Collana, ha criticato il mancato coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, soffermandosi sull’inopportunità di tale accordo e sulla gestione dell’inaugurazione della piscina.

Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha chiesto chiarimenti sui motivi che ostacolano il miglioramento del trasporto pubblico nelle zone periferiche della città, dove il servizio, già carente durante il giorno, non è garantito nelle ore serali. Ha sottolineato che questa criticità deve essere superata per consentire a tutti i cittadini di fruire degli spettacoli organizzati dal Comune, sia nelle municipalità periferiche per i residenti del centro, sia nelle zone centrali per i cittadini delle periferie. Infine, ha invitato a evitare polemiche sull’accordo tra ARUS e la Municipalità 5, sottolineando che l’accesso alle strutture sportive del Collana sarà garantito a tutti.

Dopo gli interventi per questioni urgenti, L’Aula è passata all’esame delle delibere all’ordine dei lavori, con l’assessora Chiara Marciani che ha illustrato la delibera n. 346. Questa prevede l’istituzione di due centri giovanili comunali presso gli immobili situati in vico Piedigrotta n. 13, un bene confiscato alla camorra, e in piazza Cavour n. 38, e la loro inclusione nella Rete dei Centri Giovanili del Comune di Napoli. La delibera è stata approvata all’unanimità dopo un lungo dibattito. Il presidente della commissione Politiche Giovanili, Luigi Musto, ha sottolineato il lavoro svolto dall’Amministrazione per i giovani della città sin dal suo insediamento, ma ha richiesto un maggiore coinvolgimento della commissione su queste iniziative. Toti Lange (Misto) ha apprezzato l’iniziativa, evidenziandone il grande valore simbolico. Ha sottolineato l’importanza di un centro giovanile anche nella Municipalità 1, per affrontare sacche di marginalità sociale e devianza giovanile presenti nel territorio, che necessita anche di un rilancio commerciale. Iris Savastano (Forza Italia) ha annunciato voto favorevole alla delibera, chiedendo però un costante monitoraggio delle attività nei centri giovanili. Salvatore Flocco (M5S) ha espresso apprezzamento per la delibera, ricordando l’importanza della valorizzazione dei beni confiscati alla camorra. Pasquale Esposito (PD) ha sottolineato l’importanza di monitorare affinché nei centri giovanili vengano offerti servizi realmente rivolti ai giovani. Ha ricordato che, in passato, alcune attività in queste strutture, ad esempio a Secondigliano, non erano coerenti né condivise con i rappresentanti locali. Alessandra Clemente (Misto) ha espresso soddisfazione per queste nuove aperture, rivendicando il proprio impegno passato sul tema. Ha richiesto un aggiornamento sulla situazione del centro Na.Gio.Ja, fermo da tre anni, e della mediateca Santa Sofia, e chiarimenti sui futuri modelli di gestione. Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha ribadito la necessità di interventi mirati per i diversi territori della città, tenendo conto delle loro specifiche esigenze. Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) ha infine apprezzato l’iniziativa, auspicando che diventi un modello applicabile a tutte le Municipalità. Nella replica, l’assessora Marciani ha chiarito che per tutti i centri giovanili vale la regola della cogestione e che ci sarà un costante monitoraggio delle attività. Ha annunciato l’obiettivo di aprire i centri h24, prevedendo incontri istituzionali al loro interno. Su Na.Gio.Ja, ha precisato che è al centro di un progetto del valore di 3 milioni di euro, attualmente al vaglio del Ministero.

Teresa Armato ha illustrato la delibera n. 575, relativa all’approvazione del regolamento sulle spese di rappresentanza del Comune di Napoli. Questo regolamento, strumento di controllo e trasparenza, mira a disciplinare in maniera rigorosa la materia, individuando con precisione le modalità di utilizzo delle risorse destinate a promuovere il decoro e il prestigio dell’Ente. Recependo anche le indicazioni della Corte dei Conti, il regolamento chiarisce le spese ammissibili, i criteri di gestione e le procedure di rendicontazione. Tra le disposizioni principali, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale sono individuati come soggetti preposti all’autorizzazione delle spese di rappresentanza, che devono essere ufficiali, inerenti all’attività istituzionale, congrue, sobrie ed eccezionali. Sono ammesse spese per omaggi floreali, doni-ricordo, colazioni di lavoro, onoranze commemorative e atti di cortesia simbolici in occasioni ufficiali. Sono escluse spese per rinfreschi o omaggi a dipendenti, amministratori e fornitori. Tutte le spese devono essere giustificate, registrate nei capitoli di bilancio, rendicontate annualmente alla Corte dei Conti e pubblicate sul sito del Comune. L’obiettivo è rendere sostenibile una spesa, per sua natura, discrezionale.

Nel dibattito Toti Lange (Misto) ha evidenziato che i consiglieri comunali non dispongono di fondi per spese di rappresentanza e che Napoli necessita di risorse adeguate per mantenere relazioni istituzionali. Salvatore Guangi (Forza Italia) ha ricordato che Napoli avrebbe bisogno di maggiori risorse per la rappresentanza, ma che è necessario rispettare le indicazioni della Corte dei Conti. Guangi ha presentato sei emendamenti per migliorare il regolamento, tre dei quali sono stati approvati all’unanimità. Gli emendamenti prevedono l’esclusione degli atti di mera liberalità dalle spese ammesse, rinforzano la possibilità per i membri di Giunta e Consiglio comunale di accedere alle risorse destinate alle spese di rappresentanza per il tramite di Sindaco e Presidente, e ribadiscono la necessità di pubblicare il rendiconto annuale delle spese di rappresentanza nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune. La delibera è stata approvata all’unanimità.

I lavori sono poi proseguiti con la proposta del presidente della commissione Bilancio, Walter Savarese d’Atri, di rinviare la discussione della delibera n. 586, relativa alla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, per ulteriori approfondimenti. La proposta è stata approvata all’unanimità. L’assessore Edoardo Cosenza ha illustrato la delibera n. 603 sull’approvazione del piano di allontanamento comunale per il rischio vulcanico Vesuvio. Questo atto completa l’insieme dei piani di protezione civile del Comune di Napoli, dopo l’approvazione di quello dei Campi Flegrei. Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture, ha ringraziato l’assessore e il dirigente della Protezione Civile Di Pace per il lavoro svolto, auspicando un piano di comunicazione per sensibilizzare la popolazione. La delibera è stata approvata all’unanimità.

L’Aula ha infine approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere Rosario Palumbo (Insieme per Napoli Mediterranea), che impegna l’Amministrazione a valutare modalità organizzative per garantire un controllo civico, attraverso forme associative, per la gestione degli ingressi e delle uscite degli studenti dai plessi scolastici. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente gli anziani nella vita pubblica cittadina, offrendo supporto nella gestione dei flussi veicolari e pedonali durante gli orari scolastici. La consigliera Iris Savastano (Forza Italia) ha elogiato il valore sociale della proposta. Toti Lange (Misto) ha ricordato che in passato servizi simili erano gestiti dall’associazionismo cittadino, suggerendo la creazione di un albo per selezionare i volontari. L’assessore alla Sicurezza e Legalità, Antonio De Iesu, ha espresso parere favorevole, evidenziando la necessità di criteri chiari di selezione e di reperire risorse per attivare il servizio nel rispetto delle norme di sicurezza.