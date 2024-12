Consiglio Comunale, la seduta di martedì 17

- pubblicità -

Sono 24 le delibere approvate ieri in consiglio. Verificata la presenza in Aula di 22 consiglieri, l’Aula ha esaminato la delibera 535, illustrata dall’assessore Santagada, che prevede un prelievo dal fondo di riserva dell’importo di 334.359,75 euro per assicurare la copertura finanziaria della maggiore spesa per il conferimento dei rifiuti per l’anno 2024 alla SAPNA.

Il documento è stato approvato a maggioranza, con il voto contrario del gruppo Forza Italia e del consigliere Giorgio Longobardi (Fratelli d’Italia) e l’astensione del consigliere Antonio Bassolino (Misto) con la consigliera Iris Savastano (Forza Italia) che ha espresso perplessità per una variazione di bilancio così importante a favore di SAPNA, a fronte – come si legge in delibera – di una riduzione dei rifiuti conferiti.

La delibera 510 sulla variazione di bilancio per l’acquisizione delle somme necessarie alla corretta manutenzione degli impianti di video sorveglianza cittadina, illustrata dall’assessora Armato, è stata approvata a maggioranza con l’astensione dei consiglieri Toti Lange (Misto) e Savastano (Forza Italia). Nel dibattito Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha ricordato che le risorse in discussione erano state destinate agli impianti di video sorveglianza per Pianura e Ponticelli, non ancora partita. Anche Salvatore Guangi (Forza Italia) ha segnalato il mancato funzionamento degli impianti nelle Municipalità 7 e 8, chiedendo verifiche per il ripristino. Pasquale Esposito (Partito Democratico) presidente della commissione Legalità ha ricordato il lavoro di approfondimento svolto e invitato ad installare una telecamera all’angolo di via Vannella Grassi.

Dopo la richiesta di rinvio della discussione per approfondimenti da parte di alcuni consiglieri e la precisazione della presidente Amato che la delibera vada approvata o respinta entro il 31 dicembre, l’assessora Armato ha spiegato che la delibera serve a correggere un errore nell’indicazione di risorse e che non vi è alcuna sottrazione di fondi destinati a Pianura e Ponticelli. Prima del voto era stata approvata all’unanimità una mozione, sottoscritta dai consiglieri Savastano, Guangi, Pasquale Esposito e Andreozzi, con l’impegno per il Sindaco e la Giunta ad attuare il controllo e il ripristino di tutte le videocamere già installate e non funzionanti in città.

La delibera n. 511, ha spiegato l’assessore al Bilancio PierPaolo Baretta, prevede una variazione di bilancio dell’importo di 36 mila euro per l’acquisto di nuovi dispositivi informatici necessari per la gestione del nuovo software di contabilità che sarà attivato nei prossimi mesi. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Lange e Savastano.

L’assessora Emanuela Ferrante ha spiegato i contenuti della delibera 521 che riguarda una variazione di bilancio per impiegare duecentomila euro per lavori ulteriori e non preventivati allo stadio Caduti di Brema.

La consigliera Savastano ha annunciato voto contrario in dissenso sull’impiego di risorse ulteriori per lavori già preventivati, mentre Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha richiamato la responsabilità del tecnico che ha preventivato questo maggior costo.

La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario dí Savastano (Forza Italia) e l’astensione del consigliere Lange (Misto).

L’assessore Pier Paolo Baretta ha illustrato la delibera 529 per decrementare e contestualmente incrementare diversi capitoli del fondo di riserva, poi approvata a maggioranza con l’astensione dei consiglieri Lange e Savastano. Baretta ha illustrato, poi, la delibera 530 di variazione al bilancio per assicurare la copertura finanziaria degli interventi di manutenzione straordinaria necessaria alla rigenerazione del tessuto immobiliare di proprietà comunale, per un importo complessivo di 200.000 euro, approvata a maggioranza con l’astensione dei consiglieri Savastano e Guangi (Forza Italia).

Baretta ha illustrato pure la delibera n. 533 per l’utilizzo di una quota d’avanzo vincolato per la copertura delle spese per contenziosi civili dell’importo di circa 4 milioni di euro, approvata a maggioranza con l’astensione di Lange e il voto contrario di Savastano. Nella discussione, per Savastano si tratta di cifre incredibili, mentre Sergio D’Angelo ha chiesto un azione decisa sulla manutenzione delle strade, in grado di mettere fine una volta e per tutte ai contenziosi.

Approvata a maggioranza con l’astensione di Toti Lange e il voto contrario di Iris Savastano anche la delibera n. 536 di variazione al Bilancio di Previsione finalizzata a dotare le risorse necessarie per il capitolo “Spese per imposta di registro su sentenze pagate dal Servizio Cassa”, dato che la previsione di spesa 2024 ha subito un incremento derivante dalla notifica di avvisi di importo superiore alle attese.

L’assessore Baretta ha illustrato anche la delibera 559 di variazione di bilancio di circa un milione e quattrocento mila euro per redistribuire gli stanziamenti tra le diverse voci e i diversi capitoli a copertura del contratto con la Napoli Servizi per la gestione dei beni monumentali. Iris Savastano ha annunciato voto contrario chiedendo maggiori approfondimenti sul modo in cui vengono spostate le risorse da capitoli importanti come la scuola e la manutenzione dell’edilizia residenziale pubblica a favore di altri. Sergio D’Angelo ha criticato la modalità con cui viene attuato lo spostamento di risorse, che va a scapito di capitoli molto delicati per la vita di intere fasce deboli di popolazione, invitando a verificare che questo non accada in futuro. Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha collegato queste scelte alla mancata riorganizzazione della Napoli Servizi, una situazione che porta alle mancate spese in ambiti importanti come la manutenzione dell’edilizia residenziale pubblica e di quella scolastica. La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Sergio D’Angelo e Savastano.

La delibera 547 è stata illustrata sempre da Baretta e riguarda una variazione di bilancio per i lavori di somma urgenza effettuati presso la “Vela Celeste”, la “Vela Gialla” e la “Vela Rossa” a Scampia, a seguito dei crolli che si sono verificati la scorsa estate. Dopo alcune richieste di chiarimento da parte della consigliera Iris Savastano (Forza Italia), il documento è stato approvato a maggioranza, con l’astensione di Savastano. L’assessora Armato ha illustrato la delibera n. 534 per dichiarare l’interesse pubblico per l’acquisizione della sponsorizzazione per l’allestimento delle luminarie di via Chiaia per il valore complessivo di circa 12 mila euro. Nel dibattito, Savastano (FI) ha annunciato il proprio voto favorevole alla delibera, auspicando che nelle prossime occasioni l’Amministrazione possa fare maggiore ricorso alle sponsorizzazioni, anche per aree più periferiche. La delibera è stata approvata all’unanimità.

La delibera n. 539, illustrata dall’assessora Ferrante, e che prevede una variazione di bilancio funzionale all’adeguamento degli stanziamenti del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità, è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Alessandra Clemente. L’assessore Antonio De Iesu ha presentato all’Aula la delibera 548 dí variazione tecnica per i pagamenti anticipati dal Comune delle utenze degli immobili confiscati assegnati alle quattro famiglie delle vittime del crollo alla Vela Celeste, somme che saranno poi rimborsate dalle famiglie. Un’assegnazione provvisoria, per 12 mesi, nel frattempo si è alla ricerca di una soluzione alternativa. La delibera è stata approvata all’unanimità.

La delibera 555 è stata introdotta dall’assessora Laura Lieto per una variazione di bilancio complessiva di quarantamila euro per il 2024 e il 2025 per il ripristino della balaustra di marmo a largo San Martino. Parte della somma è stata poi risparmiata e destinata ad interventi di recupero di opere monumentali non finanziati da altre risorse. Nel dibattito Mariagrazia Vitelli (Partito Democratico) ha ringraziato l’assessora Lieto per l’intervento a San Martino, da tempo sollecitato. La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario della consigliera Savastano. La delibera n. 558 è stata illustrata da Baretta. Si tratta di una variazione di bilancio per finanziare le ulteriori esigenze per il noleggio, fornitura e installazione delle luminarie natalizie per l’importo di 103 mila euro. Nel dibattito, Savastano (FI) ha annunciato voto negativo, Massimo Pepe (Noi Azzurri Napoli Viva) ha ringraziato l’Amministrazione per aver completato l’allestimento delle luminarie in tempo, mentre Toti Lange (Misto) ha giudicato insufficiente la copertura, specie nelle aree del Centro Storico. Poco comprensibili, per Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) le critiche da parte delle opposizioni a un’Amministrazione che sul tema luminarie ha dimostrato di aver lavorato bene. Buono anche il giudizio espresso da Pasquale Esposito (PD), sia per il rispetto della tempistica, sia per aver coinvolto le municipalità. La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario di Savastano, e l’astensione di Clemente.

Approvata la Deliberazione n. 542 che prevede una variazione al Bilancio per destinare 18.322,00 euro al nuovo capitolo “Acquisto Segnaletica Sito UNESCO” per la promozione del sito. La delibera 549, sempre illustrata da Armato, è stata approvata a maggioranza, con l’astensione di Savastano, e riguarda una variazione di bilancio per l’istituzione di un capitolo di spesa PNRR assegnato al servizio Cultura, per l’accessibilità ampliata al Maschio Angioino. La delibera 544, dí variazione di bilancio per istituire tre capitoli di bilancio di entrata nel quale far confluire i fondi stanziati dalla Città Metropolitana per la realizzazione del progetto culturale Neapolis 2500 e tre relativi capitoli di spesa per l’utilizzo dei medesimi fondi da assegnare al servizio gestione eventi, stadio Maradona, servizio osservatorio urbano per il turismo e servizio coordinamento e gestione tecnica del patrimonio, è stata illustrata dall’assessora Armato. Tra gli interventi, Luigi Carbone, presidente della commissione Cultura e Turismo, ha chiesto di valutare per i prossimi anni la rinuncia ai fuochi pirotecnici, che creano sofferenza agli animali e inquinamento ambientale, a favore di altri tipi di festeggiamenti. Toti Lange (Misto) ha ribadito la necessità che siano supportate le associazioni che offrono la propria collaborazione per creare eventi culturali, senza chiedere sostegni economici, e che invece risultano marginalizzate. Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha invitato ad essere molto attenti nella scelta degli eventi da realizzare, interpellando i migliori artisti. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione della consigliera Savastano.

L’assessore al Welfare Luca Fella Trapanese ha illustrato la delibera 513 dí variazione di bilancio per oltre un milione di euro, non utilizzati, destinati all’accoglienza di minori non accompagnati. Quest’anno, ha precisato Trapanese, sono stati accolti centinaia di minori.

Analogo contenuto ha la delibera 540 dí variazione dí bilancio per destinare risorse alla continuità degli interventi di messa in protezione dei minori nelle strutture residenziali. Il consigliere Lange è intervenuto per esprimere soddisfazione per l’attività svolta dal Comune a favore dei minori. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione della consigliera Savastano Approvazione a maggioranza con il voto contrario di Savastano per la delibera 516, sempre illustrata da Trapanese, che prevede l’avvio del procedimento di coprogettazione degli interventi di inclusione scolastica e integrazione dei minori rom e degli interventi di vigilanza sociale e mediazione interculturale nei centri comunali per nuclei rom. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 2 novembre al 31 dicembre 2023 per interventi di assistenza residenziale in favore degli anziani residenti a Napoli e per la fornitura dei pasti caldi a favore degli ospiti della struttura residenziale Giuseppe Signorelli, è l’oggetto della delibera 515, illustrata dall’assessore Trapanese, approvata a maggioranza con l’astensione della consigliera Savastano.

La delibera n. 517, illustrata da Fella Trapanese, riguarda una variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse necessarie alla fornitura di pasti caldi per sei nuclei familiari ospitati presso la struttura “Giuseppe Signoriello”. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Savastano. Trapanese ha illustrato anche la delibera n. 540 di variazione di bilancio per incrementare le risorse necessarie per assicurare gli interventi per la protezione dei 950 minori ospitati presso le strutture comunali. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Savastano. Approvata all’unanimità in Consiglio le linee di indirizzo per la sotto sezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2025-2027, presentate dall’assessore Antonio De Iesu con la delibera 545. Tra le azioni previste, la mappatura dei processi a rischio per individuare le aree più esposte a fenomeni corruttivi e il potenziamento della digitalizzazione delle procedure per garantire velocità, trasparenza e tracciabilità. Particolare attenzione è riservata al controllo sull’utilizzo dei fondi PNRR, alla prevenzione del riciclaggio e del conflitto di interessi, con specifiche linee guida per contrastare fenomeni come il pantouflage. Valorizzato inoltre il sistema di segnalazione interna (whistleblowing), accompagnato da formazione del personale e monitoraggio continuo delle misure adottate. L’amministrazione punta così a rafforzare l’efficienza e la trasparenza della macchina organizzativa ha spiegato de Iesu. Gennaro Esposito (Misto) ha auspicato maggior digitalizzazione dei processi amministrativi e recepimento delle segnalazioni. Favorevoli all’approvazione Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) e Iris Savastano (Forza Italia). Prima dell’approvazione la segretaria generale Monica Cinque ha spiegato che nelle linee guida sono state recepite tutte le indicazioni provenienti dai vari settori dell’Amministrazione e che l’obiettivo del piano è legato alla prevenzione e non repressione dei fenomeni corruttivi.

La delibera n. 522 è stata illustrata dall’assessore Baretta. Si tratta di una variazione di bilancio funzionale all’incremento dei capitoli di entrata e spesa per i servizi relativi alle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Lange e Savastano.

L’aula ha approvato all’unanimità la mozione a prima firma di Gennaro Esposito (Misto), che impegna l’Amministrazione ad avviare un’interlocuzione con il comune di San Giorgio a Cremano per verificare la possibilità di collocare il forno crematorio per animali in una zona più adeguata, poiché quella attuale risulta pericolosamente vicina ad aree residenziali, scuole, luoghi di culto e altre zone sensibili. Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) ha illustrato l’ordine del giorno, firmato insieme a Salvatore Flocco (Movimento 5 Stelle), che propone l’istituzione delle domeniche ecologiche, prevedendo l’organizzazione di una giornata al mese.

Secondo Toti Lange (Misto), la proposta è ormai superata come strumento di contrasto all’inquinamento ambientale, mentre Claudio Cecere (Misto) ha sottolineato l’importanza di un segnale di attenzione verso l’ambiente. Salvatore Flocco ha suggerito che le domeniche ecologiche interessino l’intero territorio cittadino, a differenza di quanto avvenuto in passato. Pasquale Esposito (Partito Democratico) ha espresso parere favorevole, evidenziando come la proposta rappresenti un cambio di prospettiva che, tuttavia, deve essere accompagnato da ulteriori misure di riduzione del traffico automobilistico e dal potenziamento dei parcheggi pubblici.

L’assessore De Iesu ha proposto di avviare una sperimentazione con cinque domeniche ecologiche nel 2025, tenendo conto della necessità di garantire un adeguato numero di agenti della polizia locale in strada. La modifica è stata condivisa dai firmatari Fucito e Flocco.

L’ordine del giorno è stato poi approvato a maggioranza, con il voto contrario del consigliere Lange. Approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere Gennaro Demetrio Paipais (Manfredi Sindaco) sul memorandum “Napoli-Rethymno”, volto alla promozione della cultura, del turismo sostenibile e alla valorizzazione delle eccellenze greco-napoletane. Via libera, sempre all’unanimità, anche all’ordine del giorno proposto dal consigliere Claudio Cecere (Movimento 5 Stelle) per il riconoscimento dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità nella città di Napoli.

Approvato all’unanimità, inoltre, l’ordine del giorno a firma di Iris Savastano e Salvatore Guangi (Forza Italia), che prevede l’istituzione di un Albo comunale delle Botteghe Storiche. Constatata l’assenza del numero legale, la seduta è stata sciolta e aggiornata a venerdì alle ore 16 in seconda convocazione.