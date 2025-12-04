Consiglio Comunale, la seduta di martedì 2

- pubblicità -

Con 23 consiglieri presenti si è aperta in via Verdi la seduta del Consiglio comunale in seconda convocazione, presieduta da Enza Amato. L’Aula ha iniziato i lavori esaminando la delibera n. 479 di variazione di bilancio, per un importo di circa 52 mila euro, finalizzata a consentire al Cuag la gestione delle attività di appalto e forniture.

La delibera, illustrata dall’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, è stata approvata a maggioranza, con il voto contrario dei gruppi Forza Italia e Insieme per Napoli–Lega Napoli e l’astensione del consigliere Lange.

L’Assemblea ha poi esaminato la delibera n. 452 relativa alla transazione e al trasferimento in proprietà, in favore del Comune di Napoli, delle aree ubicate in via Luigi Piscettaro a Ponticelli.

Anche questa delibera, illustrata dall’assessore al Bilancio, è stata approvata a maggioranza, con l’astensione del consigliere Lange e il voto contrario di Forza Italia e Insieme per Napoli–Lega Napoli. Stesso esito per la delibera n. 456 sul procedimento transattivo per l’acquisizione sanante, a favore del patrimonio indisponibile del Comune, dell’area sita a Ponticelli tra via Cimitero di Barra e via Mastellone.

Il consigliere Sergio D’Angelo ha quindi illustrato la mozione, presentata insieme ad altri consiglieri, che chiede il sostegno alle iniziative civili contro l’embargo umanitario a Gaza e il supporto degli enti locali al riconoscimento dello Stato di Palestina per riavviare il processo di pace. La mozione è stata approvata a maggioranza, con l’astensione dei gruppi Forza Italia e Insieme per Napoli–Lega Napoli.

A seguire, il consigliere Fulvio Fucito ha illustrato l’ordine del giorno, firmato insieme ai consiglieri Gennaro Acampora e Salvatore Flocco, che invita l’Amministrazione a introdurre maggiori tutele per gli assegnatari degli alloggi comunali in situazione di morosità. La proposta prevede la possibilità di ottenere un piano di rateizzazione e, in caso di mancato pagamento di una o più rate, la concessione di un tempo congruo dalla comunicazione ufficiale per regolarizzare la posizione, avviando la procedura di decadenza solo allo scadere di tale termine qualora il debito non sia stato saldato. Nel corso dell’illustrazione è stato ricordato che gli assegnatari possono già stipulare accordi con l’Area Patrimonio e Politiche per la Casa per pagare in forma dilazionata le somme dovute, ma che l’attuale sistema prevede la decadenza immediata in caso di interruzione dei pagamenti. I proponenti ritengono iniquo non prevedere un margine temporale per sanare il ritardo, con il rischio di compromettere la stabilità abitativa di famiglie spesso in difficoltà. Fucito ha sottolineato la necessità di politiche per la casa che non si limitino all’assegnazione degli alloggi, ma includano misure di accompagnamento e sostegno, soprattutto nei casi di morosità temporanea, per prevenire gli sfratti e garantire una gestione più responsabile del patrimonio abitativo pubblico.

Il consigliere Salvatore Guangi (Forza Italia) ha richiamato l’attenzione sul disagio vissuto da numerose persone che abitano negli alloggi popolari e ha chiesto l’istituzione di una commissione dedicata al tema. L’assessore Baretta ha spiegato che è in fase di completamento un nuovo regolamento per gli immobili di uso abitativo e commerciale del Comune. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.

Ritirato, invece, per approfondimenti in commissione dell’ordine del giorno volto ad autorizzare l’ apertura ZTL per i rider di tutte le aziende del settore con dipendenti subordinati, illustrato da Iris Savastano (Forza Italia) e proposto dal Consigliere Gennaro Demetrio Paipais. Dopo il ritiro dell’ordine del giorno contenente la proposta di convocare un tavolo per esaminare proposte utili al miglioramento della viabilità di via Salvator Rosa, dall’incrocio con via Battistello Caracciolo fino all’incrocio con salita Arenella, proposto e illustrato dal consigliere Walter Savarese d’Atri (Manfredi Sindaco), il consigliere Migliaccio ha annunciato l’uscita dal gruppo Insieme per Napoli Mediterranea e la costituzione del gruppo Riformisti Democratici, insieme ai consiglieri Simeone e Palmieri.

L’Aula ha infine approvato la proposta del consigliere Fucito di concludere i lavori, quindi la presidente Amato ha sciolto la seduta.