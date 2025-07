Consiglio Comunale, la seduta di martedì 22

- pubblicità -

Alla presenza di 23 consiglieri sono iniziati in via Verdi i lavori del Consiglio comunale, presieduti da Enza Amato.

Sono intervenuti su questioni urgenti diversi consiglieri. Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha criticato l’annuncio del presidente del Calcio Napoli di indicare l’area dell’ex mercato Caramanico come luogo per erigere il nuovo stadio.

Un’area già destinata dal Comune ad altre funzioni, per questo l’annuncio ha creato una serie di contraccolpi e l’Amministrazione dovrebbe far sentire la sua voce.

Ha poi richiesto che sia effettuata la manutenzione urgente del verde nel parco Troisi a Ponticelli e in via Argine e che si intervenga per eliminare la voragine presente da tempo a rione De Gasperi. Bene, invece, gli interventi realizzati nell’edilizia scolastica a Ponticelli

Antonio Bassolino (Misto) ha ricordato Michele Noschese, il dj napoletano residente ad Ibiza scomparso sabato scorso in circostanze ancora da chiarire, chiedendo un minuto di silenzio dell’Aula in segno di cordoglio.

Toti Lange (Misto) ha evidenziato il senso di responsabilità delle minoranze che hanno consentito di tenere il numero legale in apertura dei lavori.

Ha espresso vicinanza all’assessora Teresa Armato per la perdita della sorella Adriana, e si è associato al cordoglio espresso da Antonio Bassolino per la morte di Michele Noschese, una vicenda sulla quale bisognerà fare chiarezza. E’ poi intervenuto sulla programmazione degli spettacoli allo stadio Maradona, chiedendo idonee misure di sicurezza e ordine pubblico. Sulla valorizzazione delle feste padronali, ha chiesto che non si dimentichi la festa di San Gennaro.

Nino Simeone ( Misto) è intervenuto sulle criticità che si registrano per la mobilità in questi giorni, anche a causa dei numerosi cantieri aperti. Questo è un periodo dell’anno in cui si prediligono interventi impattanti, ha ricordato, dei quali il Consiglio comunale si assume la responsabilità in positivo e in negativo, ma era doveroso fare un punto in Aula.

Maria Grazia Vitelli (Partito Democratico) ha chiesto una migliore organizzazione dell’ufficio che rilascia i contrassegni H, onde evitare disagi per gli utenti costretti in fila in attesa della consegna del permesso.

Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha invitato ad adottare delle contromisure preventive per evitare che una pronuncia sfavorevole della Corte Costituzionale sulla norma che ha consentito a Napoli Obiettivo Valore di operare possa produrre effetti negativi su tutti gli atti già notificati che potrebbero essere dichiarati nulli.

Gennaro Esposito (Misto) ha segnalato la situazione di una cittadina residente ai Quartieri spagnoli che denuncia le problematiche ambientali in Vico Lungo Gelso, nell’assenza delle Istituzioni e dei controlli della Polizia Locale, vanno effettuati accertamenti approfonditi e ripristinata la legalità.

Walter Savarese d’Atri (Manfredi Sindaco) ha segnalato che alcuni residenti in via Naccherino e via Netti, sono preoccupati per l’annuncio dell’abbattimento di due pini secolari, ha chiesto di verificare che siano stati fatti tutti i passaggi amministrativi per evitare l’abbattimento.

Salvatore Guangi (Forza Italia) ha espresso vicinanza a nome del suo gruppo all’assessora Armato per la perdita della sorella e ha ringraziato l’Amministrazione comunale per aver tributato il giusto riconoscimento al musicista Enzo Avitabile. Ha poi sollecitato interventi per bonificare l’area dell’ex distributore di carburante in via Mario Palermo a Ponticelli che versa in uno stato di degrado, verificando poi la possibilità di un successivo affidamento. Dopo l’approvazione di 18 delibere, di cui 14 variazioni di bilancio,

L’Aula è passata all’esame della mozione presentata dalla presidente della commissione Salute e Verde, Fiorella Saggese, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari, sulla concessione a titolo gratuito della superficie adibita a canile in via Scarfoglio 7 gestito dall’associazione per la difesa degli animali e valorizzazione del mastino napoletano. Oggi si discute di un tema, quello della tutela degli abitanti non umani della città, ha spiegato Saggese, ricordando un altro ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio sullo stesso argomento. Per questo si chiede che a questo canile, e a quello di Ponticelli La Fenice, sia data la giusta attenzione, visto che assistono insieme circa 200 cani, concedendo la superficie di via Scarfoglio 7 a titolo gratuito all’associazione e assicurando a entrambe le strutture la fornitura idrica necessaria a svolgere le attività a favore degli animali.

Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha ricordato come l’attività dei canili consente di risparmiare circa trecentomila euro l’anno, creando un beneficio per la città. Non si può essere contrari anche pensando agli sconti che vengono riconosciuti a molti circoli della città motivandoli con finalità sociali che non vengono poi effettivamente perseguite.

Ciro Borriello (Movimento 5 Stelle) ha invitato a riflettere sul fatto che questa mozione mette al centro il benessere e la tutela dei cani che sono esseri viventi, per questo non può negarsi l’acqua pubblica ai canili di Agnano e Ponticelli. Si comprende l’assunzione di responsabilità che viene chiesta ai dirigenti ma va fatto un grande sforzo perché è in gioco un bene enorme.

Del grande valore dell’attività dei volontari ha parlato Gennaro Rispoli (Napoli Libera), sottolineando anche l’aspetto meritorio dell’attività dei canili che evitano il randagismo.

Domenico Palmieri (Misto) ha invitato la Giunta a trovare la soluzione più adatta, anche per far fronte ad altre situazioni analoghe che potrebbero presentarsi.

Luigi Carbone (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha osservato che l’alternativa per il Comune sta o nell’accogliere la proposta contenuta nella mozione o accollarsi l’onere della gestione dei cani.

Walter Savarese d’Atri (Manfredi Sindaco) ha chiesto di capire quali sono gli ostacoli che impediscono di accogliere la proposta, che condivide.

Gennaro Esposito (Misto) ha posto l’accento sul carattere pubblico dell’attività svolta dai canili, Sergio Colella (Manfredi Sindaco) ha definito l’attività dei canili fortemente meritoria.

L’assessore Baretta ha detto che il problema va assunto politicamente. Il tema è quello di affrontare l’emergenza perché sicuramente non è possibile assicurare l’assistenza dei cani, per questo ci si assume l’impegno a sospendere lo sfratto del canile di via Scarfoglio e poi a trovare una soluzione. La mozione può essere accolta modificando la richiesta di concessione a titolo gratuito con la proposta di regolarizzazione. Accoglibile poi la parte che chiede di assicurare la fornitura idrica ai due canili. Occorre il riconoscimento sociale ed economico dell’attività svolta ha chiesto Sergio D’Angelo e poi trovare la soluzione tecnica più adatta, una proposta condivisa dalla presidente della commissione Saggese. La mozione, con le modifiche proposte, è stata approvata all’unanimità. Approvato all’unanimità anche un ordine del giorno a firma del consigliere Gennaro Esposito, che impegna l’Amministrazione a dedicare alla memoria dell’architetto paesaggista Maria Luisa Margiotta i giardini della Principessa Jolanda a Capodimonte. Dopo l’approvazione di una inversione dell’ordine dei lavori, e’ stato approvato alla unanimità, illustrato dal consigliere Luigi Carbone, un ordine del giorno a prima firma del consigliere Salvatore Guangi per la tutela e valorizzazione delle edicole storiche nel Comune di Napoli.

Un ordine del giorno a firma di Walter Savarese d’Atri e’ stato poi approvato alla unanimità e riguarda la riqualificazione e l’utilizzo di un parcheggio da 60 posti nella stazione metro Montedonzelli. Verificata in aula la presenza di 16 consiglieri, la seduta è stata sciolta per mancanza del numero legale. Il Consiglio tornerà a riunirsi in seconda convocazione il prossimo 28 luglio alle ore 16.