Consiglio Comunale, la seduta di martedì 23

- pubblicità -

Con 25 consiglieri presenti si è aperta la seduta del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato. L’Aula ha discusso e approvato una serie di delibere di variazione di bilancio e di riconoscimento di debiti fuori bilancio

È stata innanzitutto esaminata la delibera n. 612, illustrata dall’assessore Vincenzo Santagada, relativa a una variazione di bilancio per l’applicazione di una quota di avanzo vincolato pari a circa 2 milioni e 500 mila euro, derivante dalle risorse dell’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA). Le somme saranno destinate alla realizzazione del programma di interventi di compensazione dell’inquinamento acustico causato dal sorvolo degli aerei.

Nel dibattito è stata espressa soddisfazione per il risultato raggiunto dal presidente della Commissione Ambiente Carlo Migliaccio e dai consiglieri Fucito (Manfredi Sindaco), Cilenti (Napoli Libera) e Gennaro Esposito (Misto), che ha ricordato anche il contributo del comitato “No fly zone” e richiamato l’attenzione sulle immissioni inquinanti prodotte dalle grandi navi e dall’elevato numero di aeromobili che sorvolano la città. Il consigliere Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha sottolineato come le ricadute dell’inquinamento sui territori cittadini siano molto differenti e come, di conseguenza, debbano essere differenziate anche le misure compensative. La delibera è stata approvata a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Bassolino e Clemente e dei gruppi di Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Successivamente, l’assessora Teresa Armato ha illustrato la delibera n. 617, relativa al riconoscimento di un debito fuori bilancio del Servizio Politiche di Inclusione e Integrazione Sociale per il periodo 1 gennaio – 30 aprile 2025. Le spese riguardano la riallocazione di famiglie sgomberate da locali commerciali di proprietà comunale indebitamente occupati. Nel dibattito, il consigliere Salvatore Guangi (Forza Italia) ha chiesto di investire il Sindaco su una problematica rilevante, che necessita di un lavoro approfondito in commissione e con l’assessorato, trattandosi di una situazione che potrebbe riguardare molte altre famiglie.

Il consigliere Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha evidenziato come la situazione non possa essere considerata emergenziale e non programmabile, sottolineando la necessità di prevedere un fondo specifico in bilancio, anche per casi analoghi come quello degli ex custodi scolastici. La delibera è stata approvata a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Bassolino e Lange e dei gruppi di Forza Italia e Fratelli d’Italia.

È stata quindi illustrata dall’assessore Edoardo Cosenza la delibera n. 618, relativa all’approvazione di un debito fuori bilancio in favore della società Acqua Bene Comune per un importo di circa 9.100 euro. La delibera è stata approvata a maggioranza, con l’astensione del consigliere Lange e il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

L’assessora Armato ha poi presentato la delibera n. 620, concernente una variazione di bilancio per lo stanziamento delle somme erogate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) destinate al pagamento dell’adeguamento prezzi per i lavori di ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra. La delibera è stata approvata a maggioranza, con l’astensione del consigliere Lange e del gruppo di Forza Italia. Infine, la stessa assessora ha introdotto la delibera n. 621, relativa al riconoscimento e al finanziamento di un debito fuori bilancio di circa 24 mila euro, riguardante l’integrazione del piano delle luminarie cittadine per l’anno 2024. Nel corso della votazione per appello nominale, è stata verificata la mancanza del numero legale e la seduta è stata sciolta.