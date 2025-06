Consiglio Comunale, nuovo flop, manca numero legale

- pubblicità -

Alla presenza di 24 consiglieri i lavori del Consiglio comunale, presieduti da Enza Amato, si sono aperti con gli interventi su questioni urgenti. Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) ha chiesto che il calendario delle deblattizzazioni sia condiviso con i consiglieri municipali e ha sottolineato l’importanza di risolvere le criticità del programma “Quartiere pulito” di Asia per agire davvero nell’interesse della città. Toti Lange (Misto) ha ricordato la figura di Ermanno Corsi, proponendo un minuto di silenzio in sua memoria.

Ha poi criticato l’iniziativa “Quartiere Pulito”, portata avanti da Asìa, ritenendo inadeguati gli interventi straordinari e denunciando gravi carenze nell’igiene urbana e nella raccolta differenziata, soprattutto nel centro storico.

Antonio Bassolino (Misto) ha denunciato la mancanza di coinvolgimento del Consiglio comunale e degli uffici competenti nei lavori per la rete fognaria vicino all’area marina protetta della Gaiola, segnalati dalle associazioni ambientaliste, chiedendo al Sindaco chiarimenti e provvedimenti a tutela dell’area.

Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la città) ha criticato la gestione della chiusura della linea metropolitana Piscinola-Centro Direzionale, definendola una decisione grave presa senza coinvolgere il Consiglio né i territori, e ha chiesto l’apertura di un tavolo di confronto con la partecipazione del Sindaco e del presidente della Municipalità 8.

Ciro Borriello (Movimento 5 Stelle) ha denunciato le criticità dell’area est di Napoli, in particolare l’accumulo di container alti fino a 10 piani che causano traffico pesante, danni stradali e rischi per la sicurezza. Ha chiesto la convocazione urgente di una commissione congiunta Mobilità, Urbanistica e Polizia Locale. Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha sollecitato un governo cittadino più attento alle istanze dei cittadini, esprimendo riserve sulla nomina di commissari per Bagnoli e la Coppa America, temendo mancanza di confronto sulle scelte, anche se, per Bagnoli, il fatto che il commissario sia il Sindaco dà un po’ più di fiducia. Ha infine ribadito la necessità di una seduta monotematica su Asia.

Aniello Esposito (Partito Democratico) ha criticato l’assenza degli assessori in Aula e si è detto contrario all’apertura dei nidi ai privati e all’affidamento di due lotti di refezione alla stessa ditta. Ha inoltre chiesto chiarimenti sul mancato utilizzo dei fondi per riaprire il parco Troisi e sulla carenza di trasporto pubblico nell’area est. Gennaro Acampora (Partito Democratico) ha chiesto più supporto agli uffici della Municipalità 3 per attivare la videosorveglianza a Capodimonte e Colli Aminei, il potenziamento dei bus elettrici e un’attenta verifica del servizio sostitutivo della metropolitana nella zona nord, coinvolgendo anche i sindaci dei comuni vicini.

Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha criticato la scarsa accessibilità alle informazioni per i consiglieri, espresso dubbi sull’aumento della refezione legato ai morosi e denunciato l’esclusione di Barra, Ponticelli e San Giovanni dal trasporto pubblico. Ha infine chiesto chiarezza e coinvolgimento del Consiglio sullo sviluppo abitativo nell’area est.

Catello Maresca (Gruppo Maresca) ha ringraziato il Sindaco per aver riconosciuto il ruolo della commissione Trasparenza nell’approfondire alcune scelte della direttrice del Teatro San Carlo, Emmanuela Spedaliere, che aveva declinato l’invito a un confronto. Ha rinnovato la richiesta di un incontro e invitato il Sindaco a farsi portavoce delle istanze della città su temi delicati.

Salvatore Guangi (Forza Italia) ha denunciato la paralisi del traffico nell’area nord causata dalla chiusura della metropolitana, criticando l’indifferenza dell’amministrazione e le assenze in giunta. Ha chiesto correttivi urgenti al piano dell’Anm, in particolare sull’orario di ripresa del servizio, e risposte sulla manutenzione del verde negli alloggi popolari. Iris Savastano (Forza Italia) ha criticato il bando della refezione scolastica che ha escluso sei ditte storiche napoletane penalizzate dai ritardi nei pagamenti dell’amministrazione, favorendo aziende di altre regioni e mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro. Ha inoltre sollecitato risposte sulla chiusura di via Giordano Bruno e sull’installazione di rallentatori in via Manzoni.

Flavia Sorrentino (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha denunciato il crescente scollamento tra Giunta e Consiglio, lamentando il mancato ascolto dei consiglieri e la comunicazione delle decisioni solo tramite stampa. Ha segnalato il silenzio su proposte come la pedonalizzazione di via De Deo, l’estensione della linea 6 e il centro commerciale naturale su corso Umberto. Ha inoltre ribadito la contrarietà all’apertura ai privati degli asili nido.

Carlo Migliaccio (Insieme per Napoli Mediterranea) ha lodato l’amministrazione Manfredi, definendola la migliore per la città, e ha attribuito il malcontento interno alla composizione eterogenea della maggioranza. Ha difeso l’operato dell’assessore Cosenza e denunciato pratiche clientelari nei sindacati di Asia.

Salvatore Flocco (Movimento 5 Stelle) ha sottolineato di aver sempre ricevuto risposte scritte dagli assessori alle osservazioni presentate in aula. Denunciata invece la richiesta di pagamento del servizio di illuminazione votiva agli utenti colpiti dal crollo delle cappelle nel cimitero di Poggioreale e la paura degli abitanti di alcune strade dell’Arenaccia e di Secondigliano per lo scoppio di cassonetti.

Luigi Musto (Manfredi Sindaco) ha denunciato il mancato ripristino del manto stradale dopo i lavori ai sottoservizi in via Umberto Maddalena, sottolineando come questo problema, frequente nelle periferie, richieda maggiori controlli. Sergio D’Angelo è intervenuto per fatto personale in risposta al consigliere Migliaccio, per rappresentare come la partecipazione alla vita del consiglio dei consiglieri che hanno partecipato alla precedente amministrazione sia numericamente notevole in termini di presenze e approvazione di atti.

Analogamente Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha ricordato la propria partecipazione a quasi tutte le sedute del Consiglio e la mancanza di risposte alle richieste inviate agli assessori. Andreozzi ha quindi chiesto la verifica del numero legale e, constatata in Aula la presenza di soli 19 consiglieri, la seduta è stata sciolta.



Maggioranza più spaccata che mai, giunta assente e stracci che volano.

Parlano di campo largo in regione, ma venissero a vedere cosa sta producendo il campo largo al comune e alla città di Napoli. Una paralisi amministrativa perenne. Il centrodestra e Forza Italia sono e saranno le uniche opportunità di svolta per questa città e questa amministrazione.I consiglieri comunali di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

