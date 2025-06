Consiglio Comunale salta per mancanza del numero legale

- pubblicità -

Si è svolta oggi, nella sede del Maschio Angioino, la seduta del Consiglio comunale di Napoli presieduta da Enza Amato, con la presenza di 23 consiglieri.

In apertura, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento, hanno preso la parola diversi consiglieri per comunicazioni su temi di attualità cittadina. Pasquale Esposito (Partito Democratico) ha evidenziato le difficoltà riscontrate dai cittadini nel segnalare criticità a società partecipate comunali, in particolare ABC e ANM.

Un tema, ha sottolineato, che richiama l’urgenza di procedere con la riorganizzazione delle partecipate. Toti Lange (Misto) ha posto l’attenzione sulle condizioni di degrado in alcune aree della città, con particolare riferimento all’igiene urbana. Ha inoltre rimarcato che la seduta si è potuta aprire grazie alla presenza delle opposizioni, sottolineando così una criticità legata alla partecipazione della maggioranza.

Nino Simeone (Misto) ha richiamato l’impegno dell’Amministrazione nella costruzione di una città orientata alla mobilità sostenibile, con l’obiettivo di estendere il trasporto su gomma anche alle periferie. Ha chiesto il rafforzamento del personale in ANM e ASIA, mantenendo aperte le graduatorie. Ha infine ribadito i progressi compiuti nella riorganizzazione dei servizi. Gennaro Esposito (Misto) è intervenuto sul rispetto delle prerogative del Consiglio comunale, in particolare in riferimento alla proposta di eliminazione della pista di atletica all’interno dello stadio Maradona. Ha ricordato che su decisioni riguardanti beni collettivi è il Consiglio a dover esprimersi, anche in presenza di funzioni commissariali. Ha infine proposto l’adozione del sistema delle turnazioni annuali e della rotazione del personale negli uffici più sensibili della Polizia Locale. La presidente Enza Amato ha informato l’Aula dell’ingresso in servizio, a partire da oggi, di dodici ex dipendenti delle Terme di Agnano assorbiti da ABC.

Salvatore Guangi (Forza Italia) ha infine evidenziato la scarsa presenza della maggioranza in Aula come elemento di criticità da affrontare, rilevando che non è accettabile che le sedute si tengano solo grazie alla partecipazione delle opposizioni. Ha, quindi, chiesto una verifica del numero legale. A seguito della verifica, non essendo stato raggiunto il numero legale, la seduta è stata sciolta.

Consiglio Comunale di Napoli oramai immobilizzato.

Dopo l’ennesimo flop per mancanza di numero legale, non possiamo che denunciare la paralisi in cui versa il consiglio comunale di Napoli.

Se la città corre, anche e sopratutto grazie alla volontà del governo di centrodestra che sta veramente mettendo in campo azioni di rilancio per il meridione e per Napoli, dall’altro lato la macchina amministrativa della città vive un grave momento di paralisi. Ancora una volta atti fondamentali per la città non vengono discussi anzi, lasciati in scadenza e rinviati. Una crescita della città inversamente proporzionale alla velocità della sua gestione e amministrazione. Evidentemente la vicinanza delle Regionali creano attriti difficilmente risolvibili in una maggioranza di campo largo talmente eterogenea da non essere più in grado di fare sintesi. Se è questa la coalizione che vuole guidare anche la Campania c’è poco da sperare. Forza Italia Napoli è sempre presente in aula ed è grata al governo Meloni per il grande supporto che sta dedicando alla Campania e a Napoli.