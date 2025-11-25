Consiglio Regionale, gli eletti e gli esclusi

- pubblicità -

Gennaro Sangiuliano è stato eletto al consiglio regionale della Campania, flop invece per Maria Rosaria Boccia. Ma la bocciatura di personaggi mediatici durante la campagna elettorale, con poco riscontro alle urne, non riguarda solo lei.

La notte del voto ha dato le sue sentenze. L’ex ministro della Cultura entra nel consiglio regionale della Campania grazie a 9.902 preferenze: candidato da Fratelli d’Italia come capolista nella provincia di Napoli, è emerso in una lotta serrata a colpi di voti con altri candidati con parecchie preferenze.

Discorso diverso per Maria Rosaria Boccia: candidata nella Lista Bandecchi, l’influencer e imprenditrice ha raccolto appena 118 voti. E non è andata meglio a Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, ragazzo ucciso per futili motivi al centro di Napoli due estati fa: candidata come capolista a Napoli per la Lega, ha ottenuto 964 voti.

Il più votato è risultato essere Giorgio Zinno, il sindaco di San Giorgio a Cremano che sfiora quota 40.000 preferenze (39.446).

Il Pd porta in consiglio anche Bruna Fiola, figlia del Presidente della Camera di Commercio Ciro.

Entra in Consiglio anche Pellegrino Mastella figlio di Clemente e Sandra Lonardo.

Ecco l’elenco completo degli eletti:

Pd: 10 consiglieri NAPOLI: Giorgio Zinno, Salvatore Madonna, Loredana Raia, Bruna Fiola, Francesca Amirante. SALERNO: Corrado Matera e Franco Picarone. CASERTA: Marco Villano. AVELLINO: Maurizio Petracca. BENEVENTO: nessun consigliere.

Movimento 5 Stelle: 5 consiglieri NAPOLI 4: Luca Fella Trapanese, Luca Flocco, Gennaro Saiello, Elena Vignati. SALERNO: nessun consigliere. CASERTA: 1 Raffaele Aveta. AVELLINO: nessun consigliere BENEVENTO nessun consigliere

A Testa Alta (De Luca): 4 consiglieri NAPOLI Giovanni Porcelli, Lucia Fortini SALERNO: 1 Luca Cascone CASERTA 1 Gennaro Oliviero AVELLINO nessun consigliere BENEVENTO nessun consigliere

Avanti Campania (PSI): 3 consiglieri NAPOLI Giovanni Mensorio SALERNO Andrea Volpe CASERTA Giovanni Iovino AVELLINO nessun consigliere BENEVENTO nessun consigliere

Casa Riformista per la Campania (Renzi): 3 consiglieri NAPOLI Ciro Buonaiuto SALERNO nessun consigliere CASERTA Pietro Smarrazzo AVELLINO Vincenzo Alaia BENEVENTO nessun consigliere

Lista Roberto Fico Presidente: 3 consiglieri NAPOLI Nino Simeone, Davide D’Errico SALERNO 1 Giovanni Maria Cuofano CASERTA nessun consigliere AVELLINO nessun consigliere BENEVENTO nessun consigliere

Alleanza Verdi-Sinistra: 2 consiglieri Carlo Ceparano, Rosario Andreozzi SALERNO nessun consigliere CASERTA nessun consigliere AVELLINO nessun consigliere BENEVENTO nessun consigliere

Noi di Centro (Mastella): 2 consiglieri NAPOLI Giuseppe Barra SALERNO nessun consigliere CASERTA nessun consigliere AVELLINO nessun consigliere BENEVENTO Pellegrino Mastella

Fratelli d’Italia: 6 consiglieri NAPOLI Ira Fele, Gennaro Sangiuliano, Raffaele Maria Pisacane SALERNO Giuseppe Fabbricatore CASERTA Vincenzo Santangelo AVELLINO Ettore Zecchino BENEVENTO nessun consigliere

Forza Italia: 6 consiglieri NAPOLI Massimo Pelliccia, Susy Panico, SALERNO Roberto Celano CASERTA Giovanni Zannini AVELLINO Livio Petitto BENEVENTO nessun consigliere

Lega-Cirielli Presidente: 3 consiglieri NAPOLI Michela Rostan SALERNO Mimmo Minella CASERTA Massimo Grimaldi AVELLINO nessun consigliere BENEVENTO nessun consigliere

Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti: 2 consiglieri NAPOLI Francesco Iovino SALERNO Sebastiano Odierna CASERTA nessun consigliere AVELLINO nessun consigliere BENEVENTO nessun consigliere