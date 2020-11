Consiglio Regionale, insediate le Commissioni.

Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha insediato le Commissioni consiliari permanenti.

“Il lavoro del Consiglio Regionale della Campania entra nel vivo” – ha sottolineato il vertice dell’Assemblea legislativa campana – che ha aggiunto: “sarà forte il nostro impegno per la sanità, settore da sempre fondamentale e, oggi, ancor di più, per far fronte all’emergenza covid, ma anche e soprattutto per il mondo delle imprese, delle attività produttive, del lavoro, che ha subito un grave contraccolpo economico e sociale e deve risollevarsi ed essere rilanciato, e per l’ambiente, che deve essere la priorità per tutte le Istituzioni”.

Le otto Commissioni permanenti hanno eletto, all’unanimità, anziché con voto segreto, i rispettivi Uffici di Presidenza. Tale metodo, condiviso anche dalle opposizioni, è stato adottato per l’emergenza covid al fine di semplificare e velocizzare le operazioni di voto.

Alla I Commissione (Affari istituzionali, Amministrazione civile, Rapporti internazionali e normativa europea, Autonomie locali e piccoli Comuni, Affari generali, Sicurezza delle città, Risorse Umane, Ordinamento della Regione) sono stati eletti, rispettivamente, Presidente, Vice presidente e Segretario: Giuseppe Sommese (Più Europa,Liberaldemocratici,Moderati,Europa Verde), Francesco Iovino (Italia Viva),Attilio Pierro (Lega); alla II Commissione (Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio): Francesco Picarone (Pd), Raffaele Maria Pisacane (Gruppo misto,Liberi e Forti), Gianpiero Zinzi (Lega); alla III Commissione (Attività produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi): Giovanni Mensorio (Gruppo misto-Centro Democratico), Erasmo Mortaruolo (Pd), Marco Nonno (FdI); alla IV Commissione (Urbanistica, Lavori pubblici,Trasporti): Luca Cascone (De Luca Presidente), Felice Di Maiolo (Gruppo misto-Fare Democratico),Luigi Cirillo (M5S); alla V Commissione (Sanità e Sicurezza sociale): Vincenzo Alaia (Italia Viva), Paola Raia (De Luca Presidente), Michele Schiano di Visconti (FdI); alla VI Commissione Bruna Fiola (Pd), Giovanni Savastano (Campania Libera, Noi Campani,Psi),Annarita Patriarca (FI); alla VII Commissione: Ambiente,Energia,Protezione Civile): Giovanni Zannini (De Luca Presidente),Massimiliano Manfredi (Pd), Maria Muscarà (M5S); alla VIII Commissione (Agricoltura, Caccia,Pesca,Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo): Francesco Emilio Borrelli (Più Europa,Liberaldemocratici,Moderati,Europa Verde),Maurizio Petracca (Pd), Salvatore Aversano (M5S).