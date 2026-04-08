Consiglio Regionale, no a Nonno, Lea Romano subentra a Cirielli

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La Giunta delle elezioni del Consiglio regionale della Campania ha detto no al subentro di Marco Nonno (Fratelli d’Italia) al posto di Edmondo Cirielli, dimessosi dall’assemblea per incompatibilità con gli incarichi nazionali. A prendere il suo posto sarà invece Lea Romano, imprenditrice e candidata successiva nella lista di FdI.

La decisione arriva al termine di un’istruttoria avviata il 25 marzo scorso dal presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, sulla base delle verifiche condotte dagli uffici e delle interlocuzioni formali con il Tribunale e con la Corte d’Appello di Napoli. Dalle verifiche è emerso che la condanna definitiva a carico di Nonno è tuttora efficace e non risulta oggetto di riabilitazione, condizione necessaria per superare gli effetti della Legge Severino.

La nota diffusa dal Consiglio regionale chiarisce che la Corte d’Appello di Napoli ha confermato formalmente lo stato giuridico di Nonno: la condanna è ancora valida; non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione; restano quindi applicabili le cause di sospensione e decadenza previste dalla Severino.

Il caso risale ai disordini del 2007 contro la riapertura della discarica di Pianura. Nonno fu inizialmente condannato a otto anni per concorso in devastazione; in Appello la pena fu ridotta a due anni per resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Nel 2022 scattò la sospensione da consigliere regionale; nel 2023 la Cassazione accolse il ricorso della Procura generale, disponendo un appello-bis sul capo originario di devastazione.

Il consigliere regionale Raffaele Maria Pisacane (FdI) aveva chiesto una nuova istruttoria per consentire comunque l’ingresso di Nonno, in attesa di un ulteriore chiarimento richiesto alla Cassazione sul suo stato giuridico.

Gli uffici, però, hanno giudicato: inammissibile la prima parte dell’istruttoria sul piano della legittimità; ultronea la richiesta di chiarimento alla Cassazione, i cui tempi sarebbero stati incerti.

Per evitare di lasciare incompleto il plenum dell’Aula e di ledere i diritti del successivo subentrante, Pisacane ha ritirato la propria proposta riformulata.

“È un fatto gravissimo – la reazione di Nonno -. Pisacane avrebbe dovuto imporsi e non cedere. La questione appare ancora più anomala se si considera che la mozione è stata dichiarata inammissibile solo dopo aver constatato che in Giunta per l’elezione c’era una maggioranza certa a mio favore”. “Ritirare un atto un istante prima del risultato favorevole – incalza Nonno – è una manovra che calpesta la volontà degli elettori. Per questo motivo, chiederò ufficialmente al partito di valutare la posizione e il comportamento del consigliere Pisacane, che ha agito in palese contrasto con la tutela del consenso e della linea politica di Fratelli d’Italia”.