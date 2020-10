Consiglio Regionale, Oliviero nuovo presidente.

Gennaro Oliviero, 61 anni, è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania. E’ stato eletto con 46 voti nel corso della prima seduta del Consiglio. Esponente del Pd, Oliviero è in Consiglio regionale della Campania dal 2010. Laureato in Scienze Politiche, in passato è stato amministratore del Comune di Sessa Aurunca (Ce) e vicesegretario provinciale della Cna.

Dopo aver ringraziato i consiglieri che lo hanno votato (46 voti a favore su 49 presenti, 3 le schede bianche) Oliviero ha detto: “Spero di essere all’altezza del compito che mi avete assegnato, rappresenterò tutti voi”.

Poi ha aggiunto: “Garantirò a tutti voi il libero esercizio del proprio mandato. I prossimi giorni saranno un banco di prova per tutte le istituzioni chiamate a garantire la salute e la coesione sociale”. (ANSA).