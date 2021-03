Coronavirus, Caldoro: intervengano i Prefetti perché mancano posti letto. La Regione immobile, serve un commissario.

“Anche le recenti inchieste giornalistiche sulla Campania denunciano l’esaurimento dei posti letto Covid”.

Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.

“Ci sono – dice – difficoltà nei reparti di degenza e nelle terapie intensive. In campo solo la professionalità di medici ed infermieri. La Regione è stata immobile. Non ha potenziato le strutture, non ha attivato i Covid center, ha sprecato risorse”.

“I prefetti della Campania, visto l’immobilismo della Regione, segnalino al Governo questa grave emergenza. Serve attivare nuovi posti letto e serve un commissario per l’emergenza in Campania” conclude Caldoro.