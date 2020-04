Coronavirus, Castiello (Lega): De Luca motivi suo silenzio su test sierologici

“Sono curiosa di vedere come il Presidente De Luca commenterà la clamorosa iniziativa di Federlab Italia, Aspat, Anisap Campania e Confindustria Campania, decisesi ad intraprendere un percorso in solitaria al fine di assicurare ai cittadini l’effettuazione di test sierologici, tesi a verificare la presenza di anticorpi al coronavirus. Tale scelta, infatti, stando alle parole dei rappresentanti delle citate organizzazioni, scaturisce dall’amara constatazione che, proprio dalla Regione, non è arrivata nessuna risposta alle reiterate sollecitazioni inoltratele, tutte improntate alla messa a fuoco di una proficua collaborazione tra pubblico e privato. Allargare lo spettro di indagine, non può che rivelarsi utile alle esigenze di contenimento del contagio e al debellamento del virus nel più breve tempo possibile. Ecco perché, non è più tollerabile l’atteggiamento del Presidente De Luca, totalmente votato all’inascolto e, a quanto pare, interessato unicamente a promuovere la sua immagine con gli ormai proverbiali spot teatrali. Sarebbe il caso che il Governatore dedicasse più tempo alle collettività che non al culto del proprio Io”.

Così la deputata campana della Lega Pina Castiello.