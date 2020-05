Coronavirus, Picarone a Mattina ): questa è la settimana decisiva.

“Questa è la settimana decisiva, possiamo capire se le prime aperture che ci sono state consentono o meno una sufficiente tranquillità per proseguire. Dopo il 18 ci saranno aperture organizzate per le regioni più virtuose nel contenimento del contagio e tra queste ci sarà sicuramente la Campania. Ovviamente per farlo occorre che ci siano tutte le condizioni”.

Lo ha detto Francesco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda sull’emittente Canale 9 – 7 Gold.

“Abbiamo un bisogno assoluto di riprendere ma anche di farlo nel migliore dei modi: un altro stop sarebbe veramente drammatico. Nella fase uno abbiamo fatto un grande lavoro – ha continuato Picarone – i livelli di contagio sono molto bassi e contenuti grazie all’azione dell’amministrazione e alla grande disciplina dei cittadini che sono stati ligi alle prescrizioni e al lockdown”.