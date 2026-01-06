Corteo pro-Maduro, Nappi (Lega): le solite anime belle della sinistra

- pubblicità -

“Mentre a Caracas e nel resto del mondo, i cittadini festeggiano, spiace davvero che anche a Napoli il solito gruppo di ‘anime belle’ della sinistra (Potere al Popolo e sindacato Usb, ndr) scenda in piazza a difesa di Maduro. Ci scusiamo coi giovani venezuelani (due di questi hanno provato a spiegare ai manifestanti che il regime di Maduro era antidemocratico ma sono stati allontanati e spinti via, ndr) che risiedono nella nostra città per questa manifestazione che nulla ha a che vedere con il sentimento di democrazia del nostro popolo. E soprattutto con le sofferenze inflitte ai venezuelani da una dittatura che non ha risparmiato morte, miseria, dolore, che ha perseguitato dissidenti e incarcerato oppositori politici, costringendo 8 milioni di cittadini del Paese sudamericano a lasciare la loro terra per cercare asilo nel mondo”.

Lo afferma Severino Nappi, componente Consiglio Federale Lega e vice coordinatore del partito in Campania.