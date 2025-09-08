Critica operazione Fico, Paipais espulso da Manfredi Sindaco

- pubblicità -

Scoppia il caso Paipais nella maggioranza che sostiene Gaetano Manfredi, il consigliere comunale del gruppo Lista Manfredi sindaco è stato espulso per aver criticato la candidatura di Roberto Fico alla Regione e l’operazione politica che la sostiene.

Gennaro Paipais, avvocato penalista, si era così espresso sui social:

“Ma davvero si pensa di governare la Regione Campania mettendo insieme un compromesso tra la famiglia Mastella, la famiglia Cesaro e la famiglia De Luca, con la benedizione di Matteo Renzi?” Sorprende che a guidare questa operazione sia proprio Roberto Fico”. Vale a dire “colui che per anni si è presentato come il “duro e puro” del Movimento 5 Stelle, custode dei valori originari, valori che in teoria dovrebbero opporsi a questi giochi di palazzo”.

“Il risultato concreto di questi accordi tra famiglie è che – sostiene – la sanità e i trasporti della Campania resteranno nelle mani delle stesse persone che li hanno gestiti negli ultimi dieci anni. E magari, per dimostrare di aver fatto qualcosa, a Fico faranno chiudere il termovalorizzatore di Acerra, rischiando di regalarci un’altra crisi dei rifiuti”. Insomma, secondo Paipais “i cittadini, nella migliore delle ipotesi, continueranno a subire inefficienze e disservizi, pagando il costo di questa politica di compromesso”. E in Campania saremmo di fronte all’ennesimo ritorno del Gattopardo, una “trasformazione in versione Prima Repubblica”. Per Paipais “Questa non è Politica. Questa non è la Repubblica che voglio”.

Paipais era peraltro stato eletto in Consiglio Comunale proprio con il M5S, per poi passare al gruppo Manfredi Sindaco, da cui è stato espulso.

“Le dichiarazioni del Consigliere Demetrio Paipais, sono del tutto inaccettabili e incompatibili, senza ulteriori possibilità di equivoco, con la sua permanenza nella lista Manfredi Sindaco”.

Lo scrive in una nota la coordinatrice Cittadina della Lista Manfredi Sindaco, Angela Cammarota, che comunica quindi l’espulsione del Consigliere Comunale di maggioranza. Paipais si era espresso in maniera negativa sull’ipotesi di candidatura di Roberto Fico alla Regione Campania.

“Il sindaco Gaetano Manfredi, quattro anni fa, ha immaginato e poi realizzato l’idea del campo largo, inclusivo e aperto a forze progressiste e riformiste – si legge nel comunicato – una visione praticata con grandi risultati a Napoli, divenuta modello nazionale su vari dossier. Un modello quindi da replicare virtuosamente anche in Regione Campania con il contributo di tutti puntando sulla candidatura autorevole e coerente di Roberto Fico. Il gruppo comunale che fa capo al sindaco Manfredi – conclude Cammarota – si adopera su questa linea, chi non la condivide si pone automaticamente fuori dal nostro perimetro”.

Dello stesso tono il capogruppo in Consiglio Comunale Fulvio Fucito:

“L’esperienza amministrativa avviata con il sindaco Gaetano Manfredi ha dimostrato come il progetto del “campo largo”, basato sull’inclusione delle forze progressiste e riformiste, possa produrre risultati concreti e riconosciuti anche oltre i confini della città. Un metodo che intendiamo sostenere e rilanciare anche in Regione Campania, individuando nella candidatura di Roberto Fico la scelta migliore possibile. Il gruppo consiliare “Manfredi Sindaco” lavora su questa prospettiva e non può che riconoscersi in essa. Chi se ne discosta, come il consigliere Demetrio Paipais ha fatto attraverso sue recenti dichiarazioni, sceglie di collocarsi fuori da questo percorso. Un comportamento che suscita stupore e dispiacere, ma che evidenzia un’evidente incompatibilità con la sua permanenza nella nostra lista, come già annunciato dalla coordinatrice cittadina Angela Cammarota”.