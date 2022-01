Culture Space, si parla di donne e politica giovedì 13.

L’associazione Culture Space torna in onda con un nuovo appuntamento del suo salotto politico, previsto per il prossimo giovedì 13 gennaio alle 21:30. Il tema del dibattito sarà il ruolo delle donne in politica, in vista delle prossime elezioni presidenziali che potrebbero portare una figura femminile al Quirinale.

Gli ospiti che parteciperanno al confronto saranno numerosi, poiché lo staff di Culture Space vuole celebrare il record stagionale di ascolti della scorsa settimana, infatti non solo moltissimi hanno seguito in diretta il nostro space, ma migliaia sono stati anche coloro che hanno scelto di guardare in seguito la nostra diretta che ha cercato di far luce su temi che interessano e toccano tutti noi, vogliamo quindi ringraziarvi con uno spettacolo imperdibile e con un dibattito che speriamo vi terrá incollati al pc anche questa volta e che farà riflettere su come e se la donna in politica ha le stesse opportunità degli uomini e sul ruolo che essa riveste.

Per la prima volta, saranno in diretta l’educatrice scolastica e consigliera comunale Valentina Garripoli e il capogruppo del PD a Minturno Matteo Marcaccio. Torneranno, inoltre, anche Marco Cavaliere (PD), Alberto Capone (Lega), Antonio Borrini(Misto) e l’imprenditore Salvatore Comitangelo. Seguiteci sui nostri canali social per scoprire dove sarà trasmesso l’appuntamento!