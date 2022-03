L’associazione politica e culturale Culture Space torna con un nuovo appuntamento settimanale come di consuetudine. Saremo in diretta sulla nostra pagina Facebook culture Space per presentarvi una nuova puntata che questa volta tratterà il tema del populismo: che cosa significa veramente?



Ospiti della puntata saranno Roberto Rampi, senatore Pd, Raffaele Giovine, Alberto Capone, Giuseppe Mitrano, Pietro Di Grazia e Mario Benedetto.



Come è visto oggi il tema del populismo? È qualcosa che vediamo solo con un’accezione negativa o può realmente portare qualcosa di positivo nel panorama politico?



Ci sono e se sí, CHI sono ad oggi i populisti tra i tanti piccoli partiti personali che vediamo nascere e fondare ogni giorno?



Queste sono solo alcune delle domande a cui – insieme agli illustri ospiti che vi abbiamo precedentemente presentato e che avrete il piacere di ascoltare – cercheremo di rispondere, non parlando in cosiddetto “politichese”, ma usando un linguaggio semplice, lineare e che possa arrivare a tutti i cittadini, anche quelli più disinteressati all’argomento.

Il nostro obiettivo è e sarà sempre quello di attirare quanta più gente possibile non per un nostro tornaconto personale, ma solo e semplicemente per far sì che molti prendano coscienza di quello che succede quotidianamente nei palazzi di Governo e cosa fanno e pensano le persone che li rappresentano.