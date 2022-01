Culture Space speciale Quirinale.

Doppio appuntamento in prima serata: lunedì debutta Info Politica, giovedì torna Culture Space.

Le prossime elezioni presidenziali sono ormai alle porte: lunedì 24 gennaio le due Camere del Parlamento si riuniranno in seduta comune con i delegati regionali per iniziare a decimare i nomi dei possibili successori di Sergio Mattarella.

Il presidente Aniello Di Santillo ha deciso di offrire al suo pubblico, in costante aumento di settimana in settimana, numerosi appuntamenti in diretta per dibattere su uno dei temi più scottanti degli ultimi e dei prossimi mesi. Ad inaugurare questa piccola maratona sarà l’episodio pilota di Info Politica, una serie di dirette aventi sfondo politico in onda esclusivamente su Instagram ogni lunedì. Seguirà, come di consueto, il nuovo appuntamento di Culture Space, previsto per la prima serata di giovedì su Facebook. Gli ospiti, appartenenti a diversi schieramenti politici, saranno moderati dal presidente Aniello Di Santillo, il segretario Gerardo Jr Maccauro e la capo-redattrice Marilda LoRusso. A confrontarsi, il prossimo 27 gennaio, saranno Marco Cavaliere (PD), Alberto Capone (Lega), Sofian Aboulmachayl (GD) e Manuel Oliveri (PD). Ospite d’eccezione, inoltre, il candidato sindaco di Caserta per il movimento Caserta Decide, Raffaele Giovine, ed altri due personaggi che vi sveleremo nei prossimi giorni. Non mancate!