De Luca- De Magistris, Nappi: I capponi di Renzo. Litigano fra loro mentre stanno finendo in pentola.

“Mentre chiudono fabbriche, cala l’occupazione, si perdono risorse e il vento nordista spazza via le ragioni della nostra terra così male amministrata, continua la triste zuffa tra Sindaco di Napoli e Presidente della Regione. Il tema resta sempre lo stess: come salvare le loro poltrone politiche. E così lo scambio di accuse diventa farsesco. Ormai sono due mendicanti del consenso che cercano alleati, provando a scipparseli reciprocamente. Fatica inutile. Big ben ha detto stop a tutti e due”. Così in una nota Severino Nappi, Presidente Associazione Nord sud.

