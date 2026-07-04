De Luca vs Fico, Nappi (Lega): il derby dell’ipocrisia

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«Tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico è in corso il derby dei fuoriclasse dell’ipocrisia. Due modi diversi di raccontarsi, un unico modo di governare. De Luca continua a impartire lezioni di trasparenza, dimenticando di essere il padre politico del “sistema Salerno” e di una gestione della Regione segnata da opacità e nomine fiduciarie.

Basti pensare a Eav, il cui vertice – ormai ancora per pochi giorni, ci auguriamo – è stato scelto direttamente da lui, senza alcun concorso pubblico. Fico, invece, prova a indossare i panni del moralizzatore e promette di rifondare la sanità campana.

Peccato che finora non abbia sentito il dovere di chiedere conto dei 100 milioni di euro del Pnrr persi dalla Campania per case e ospedali di comunità. Una vicenda gravissima sulla quale il suo garantismo sembra essersi improvvisamente trasformato in silenzio.

Chi vincerà questa sfida dell’ipocrisia? Difficile dirlo. C’è però un dato che i campani conoscono bene: cambiano i protagonisti, ma il copione resta lo stesso. E mentre loro litigano per la scena, la Campania continua a perdere occasioni, risorse e credibilità».

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.