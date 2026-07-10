Delegazione sindaci campani incontra Salvini al MIT

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“L’incontro di oggi tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e una delegazione di sindaci campani conferma un metodo che da sempre contraddistingue la Lega: ascoltare gli amministratori locali, confrontarsi con chi vive quotidianamente i problemi dei territori e trasformare le esigenze delle comunità in scelte di governo.

I sindaci conoscono meglio di chiunque altro le criticità che cittadini e imprese affrontano ogni giorno, dalle infrastrutture alla mobilità, dalla gestione delle risorse idriche ai servizi essenziali. Per questo il loro contributo è fondamentale per costruire politiche efficaci e individuare risposte concrete.

Il ministro Salvini ha confermato la volontà di mantenere un confronto costante con i territori e di accompagnare la crescita della Campania con investimenti e opere strategiche. Lo dimostrano gli importanti interventi infrastrutturali già avviati e, da ultimo, i 742 milioni di euro destinati a 41 interventi per fronteggiare la crisi idrica, tema affrontato questa mattina nel corso della cabina di regia convocata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Campania e il Mezzogiorno stanno finalmente tornando al centro delle politiche nazionali.

Dopo anni di promesse della sinistra, questo Governo sta mettendo in campo risorse e interventi concreti per rafforzare infrastrutture, servizi e competitività dei territori. È questa l’attenzione che il ministro Salvini continua a dimostrare verso la nostra regione: un rapporto diretto con gli amministratori locali, fondato sull’ascolto, sulla collaborazione istituzionale e sulla volontà di trasformare le esigenze dei territori in risultati concreti per cittadini e imprese”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, a margine dell’incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il vicepremier Matteo Salvini e una delegazione di sindaci della Campania.