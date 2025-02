Dimissioni Caldoro, rammarico Patriarca (FI) e Zinzi (Lega)

- pubblicità -

“Con le dimissioni di Stefano Caldoro, il consiglio regionale perde un uomo politico di grande capacità ed esperienza che ha ben governato la Campania, in un momento particolarmente delicato del nostro territorio, riuscendo a raggiungere risultati che nessuna campagna di demonizzazione potrà mai contestargli o negargli.

La decisione di lasciare il parlamentino campano, con una conferenza stampa asciutta ed essenziale, conferma lo stile e la signorilità che da sempre hanno contraddistinto l’operato di una grande risorsa del centrodestra campano qual è Caldoro”. Lo ha affermato l’onorevole Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia.

“Stefano Caldoro è un politico di qualità e grande competenza, ma chi lo conosce sa bene che è anche un galantuomo. Con lui la Campania ha vissuto la stagione migliore degli ultimi 20 anni. Quello è stato il momento storico in cui tanti risultati importanti sono stati centrati ed è un dato innegabile. Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza passata per poter scrivere nuovamente una bella pagina per la nostra regione e poter garantire crescita, sviluppo e benessere alle nostre comunità. Ho vissuto questi anni in consiglio regionale tra i banchi dell’opposizione con lui e sono certo che continueremo a fare un altro pezzo importante di strada insieme. Con la Lega, il centrodestra unito e un progetto comune fatto di idee, visione e buone politiche che sappiano rimettere al centro i nostri cittadini e il loro futuro”.