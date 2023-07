Disastro Circumvesuviana, da opposizioni assalto a De Luca

“De Luca tiene tanto a una ‘operazione verità’ sui trasporti da aver impedito – con un comportamento totalmente antidemocratico – la discussione in Consiglio, della mozione sulla crisi di Eav presentata dalle opposizioni, e di cui sono primo firmatario. Dopo una puntuale disamina delle ragioni del ‘disastro’ di Ente autonomo Volturno e in particolare, della Circumvesuviana, abbiamo chiesto di sostituire i vertici aziendali e di nominare un assessore ai Trasporti. Ma ci è stato negato di sottoporre la proposta all’Aula. A questo punto, alla luce delle dichiarazioni pubbliche rese da De Luca nel soliloquio odierno su Facebook, ho scritto al presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, perché prenda atto del mutato intendimento del presidente della Regione e calendarizzi per il 2 agosto, quando è prevista la prossima seduta del Consiglio, la discussione su questo tema, fondamentale e strategico per il futuro della Campania”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

“Questa volta De Luca si è superato. Nel consueto teatrino del venerdì il governatore incolpa il Covid e la guerra in Ucraina dello stato in cui versa la Circumvesuviana. Dopo 8 anni di amministrazione fallimentare, De Luca sarebbe capace di scaricare le sue responsabilità persino sugli extraterrestri. Potremmo elencare per giorni i disastri che in questi anni hanno coinvolto una delle linee ferroviarie più importanti della Campania, generando pericolo, paura e stress nei viaggiatori. Qualsiasi giustificazione, da parte di chi avrebbe di dovere di garantire un servizio funzionante e affidabile, è inaccettabile. La situazione di degrado delle infrastrutture, la mancanza di manutenzione, i ritardi cronici, i guasti continui, meriterebbero interventi tempestivi e risolutivi da parte delle istituzioni competenti. Da tempo ci aspettiamo l’azzeramento del management e il commissariamento di Eav, ma per De Luca evidentemente va bene così”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi.