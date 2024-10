Disastro Eav, Nappi (Lega): situazione insostenibile

- pubblicità -

“Di fronte al verificarsi di un problema, il Mit ha immediatamente provveduto a individuare la ditta responsabile del guasto che ieri ha interessato Roma e a sospendere ogni attività tra questa impresa ed Rfi. Anche su tale aspetto, dunque, è palese la differenza di passo e di velocità di intervento tra l’Esecutivo nazionale e la Regione Campania, immobile davanti all’interminabile elenco di soppressioni, cancellazioni e ritardi di treni e addirittura di bus sostitutivi, che si verificano quotidianamente a causa del disastro Eav. Per il bene dei viaggiatori e per evitare in extremis di finire nel baratro verso il quale De Luca e il management di Ente autonomo Volturno stanno dirigendo il tpl campano, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione regionale, chiederemo direttamente ad Ansfisa – organismo tecnico del Mit – di avviare gli adempimenti necessari per la revoca del certificato di sicurezza ferroviaria e l’affidamento dell’esercizio a un altro gestore”. Lo dichiara Severino Nappi, caprogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, in una nota a cui allega l’elenco dei disservizi registrati su diverse tratte gestite da Eav.