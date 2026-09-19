Disoccupati lunga durata, nuovo affondo di De Luca: programma truffa di finta formazione

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Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, torna a criticare duramente la Regione Campania sul finanziamento del programma rivolto ai disoccupati di lunga durata di Napoli, definendolo un intervento “opaco” e privo di verifiche reali sui beneficiari.

Durante la sua trasmissione settimanale, De Luca ha accusato la giunta regionale di aver sostenuto un progetto che, a suo dire, sarebbe stato “riservato alle liste di lotta, non ai disoccupati”, parlando apertamente di “programma truffa di finta formazione professionale”.

“Nessuno certifica chi sono i beneficiari”

Il sindaco contesta i criteri di selezione dei partecipanti: «Nessuno certifica chi sono, quanti sono, da quanto tempo non lavorano», ha dichiarato, sostenendo che il progetto non avrebbe garantito alcuna trasparenza né controlli sulle reali condizioni dei destinatari.

Secondo De Luca, il programma sarebbe stato inizialmente sostenuto dal Ministero del Lavoro, che avrebbe poi ritirato il proprio appoggio definendolo un’iniziativa irregolare. Da qui l’accusa: «Questo è il programma del centrosinistra per i disoccupati italiani: dare lavoro ai delinquenti, alle liste di lotta, calpestando le regole».

“Offesa alla dignità dei giovani che rispettano le regole”

Il sindaco ha insistito sul fatto che il progetto, così come finanziato, rappresenterebbe una mancanza di rispetto nei confronti dei tanti giovani disoccupati che cercano lavoro seguendo le procedure previste: «In questo modo si offende la dignità delle migliaia di giovani che cercano lavoro rispettando le regole».

Il nodo dei finanziamenti: 8 milioni dalla Regione, più altri 3 milioni

Nonostante il presunto ritiro del sostegno ministeriale, De Luca denuncia che la Regione Campania avrebbe comunque approvato un finanziamento di 8 milioni di euro, cui si aggiungerebbero altri 3 milioni destinati al programma.

Una scelta che, secondo il sindaco, confermerebbe una gestione amministrativa “azzardata” e priva delle necessarie verifiche, alimentando un clima di tensione già forte tra istituzioni e gruppi di disoccupati.