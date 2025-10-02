Dl Terra dei fuochi è legge

- pubblicità -

L’Aula della Camera con 137 voti favorevoli, 85 contrari e 3 astenuti, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, già approvato al Senato. Il provvedimento è così legge.

“Oggi la lotta alla Camorra e ai trafficanti di rifiuti compie un nuovo passo fondamentale: l’approvazione definitiva da parte del Parlamento del decreto-legge ‘Terra dei Fuochi’. Non si tratta di un semplice traguardo legislativo, è una promessa mantenuta con i cittadini di Napoli, di Caserta e di tutta la Campania, per restituire loro un ambiente pulito e sano in cui vivere”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “In questi primi due mesi di applicazione del decreto – aggiunge – sono già arrivati risultati importanti, riconosciuti anche dai magistrati e dalle forze dell’ordine che ogni giorno sono in prima linea sul territorio. Continuiamo a lavorare, sia sul fronte della repressione che su quello delle bonifiche, per sconfiggere la criminalità organizzata e per costruire un’Italia più sicura e pulita”, conclude Meloni.

“Con l’approvazione definitiva del Dl Terra dei Fuochi lo Stato interviene con decisione per proteggere l’ambiente e la salute dei cittadini: pene più dure per i crimini ambientali, arresto anche in flagranza differita, sospensione patente, fermo veicoli ed esclusione dall’Albo per le imprese fuori legge. Chi inquina paga”. Lo dichiara il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.

“Ringrazio i parlamentari per il lavoro svolto: oltre alla fermezza delle nuove misure, il testo introduce un principio di equilibrio nelle sanzioni, distinguendo tra chi inquina gravemente e chi commette mere irregolarità. Regole certe, nell’ottica del buonsenso e della tutela delle imprese”.