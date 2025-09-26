Dl Terra dei fuochi, ok dal Senato

Il Senato ha messo la sicura all’arsenale repressivo sfoderato dal governo con il decreto ‘terra dei fuochi’.
Con 91 voti favorevoli, 55 contrari e nessuna astensione, l’aula di Palazzo Madama ha licenziato il testo, modificato, che ora passa alla Camera per essere convertito in legge entro il prossimo 7 ottobre.
Obiettivo del Decreto
Il decreto mira a contrastare l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti, con un approccio più repressivo rispetto al passato:
- Introduzione di delitti al posto delle vecchie contravvenzioni
- Possibilità di arresto in flagranza differita
- Esclusione della tenuità del fatto
- Pene detentive per cittadini e imprese
Modifiche approvate dal Senato
Il Senato ha bilanciato il rigore del decreto con garanzie per gli operatori economici:
1. Abbandono dei rifiuti
- Nuova multa da 1.000 a 3.000 euro per chi abbandona rifiuti urbani accanto ai cassonetti
- Se usato un veicolo a motore: fermo del mezzo per un mese
- Multe da 1.500 a 18.000 euro per rifiuti non pericolosi
- Arresto da 6 mesi a 2 anni per imprese e enti
- Sanzioni da 80 a 320 euro per piccoli rifiuti (es. mozziconi), anche contestabili via videosorveglianza
- Se l’abbandono mette a rischio salute/ecosistemi: reclusione da 6 mesi a 5 anni (fino a 5 anni e 6 mesi per imprese), con sospensione patente
2. Gestione non conforme dei rifiuti
- Reati tornano contravvenzionali per violazioni minori
- Ammende da 6.000 a 52.000 euro
- Arresto fino a 3 anni per condotte gravi, se non coinvolgono rifiuti pericolosi o siti contaminati
3. Attività senza autorizzazione
- Per rifiuti non pericolosi: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro
- Per rifiuti pericolosi: reclusione da 1 a 5 anni, salvo aggravanti
Responsabilità d’impresa
- Eliminata la responsabilità automatica per “omessa vigilanza”
- Introdotta l’aggravante dell’attività d’impresa: pene aumentate di un terzo se il reato è commesso nell’ambito di un’attività organizzata
RAEE (rifiuti tecnologici)
- I distributori potranno ritirare gratuitamente tutti i RAEE domestici al momento della consegna di nuovi elettrodomestici, anche senza acquisto equivalente
