Dl Terra dei fuochi, ok dal Senato

Il Senato ha messo la sicura all’arsenale repressivo sfoderato dal governo con il decreto ‘terra dei fuochi’.

Con 91 voti favorevoli, 55 contrari e nessuna astensione, l’aula di Palazzo Madama ha licenziato il testo, modificato, che ora passa alla Camera per essere convertito in legge entro il prossimo 7 ottobre.

Obiettivo del Decreto

Il decreto mira a contrastare l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti, con un approccio più repressivo rispetto al passato:

Introduzione di delitti al posto delle vecchie contravvenzioni

al posto delle vecchie Possibilità di arresto in flagranza differita

Esclusione della tenuità del fatto

Pene detentive per cittadini e imprese

Modifiche approvate dal Senato

Il Senato ha bilanciato il rigore del decreto con garanzie per gli operatori economici:

1. Abbandono dei rifiuti

Nuova multa da 1.000 a 3.000 euro per chi abbandona rifiuti urbani accanto ai cassonetti

per chi abbandona rifiuti urbani accanto ai cassonetti Se usato un veicolo a motore: fermo del mezzo per un mese

Multe da 1.500 a 18.000 euro per rifiuti non pericolosi

per rifiuti non pericolosi Arresto da 6 mesi a 2 anni per imprese e enti

per imprese e enti Sanzioni da 80 a 320 euro per piccoli rifiuti (es. mozziconi), anche contestabili via videosorveglianza

per piccoli rifiuti (es. mozziconi), anche contestabili via videosorveglianza Se l’abbandono mette a rischio salute/ecosistemi: reclusione da 6 mesi a 5 anni (fino a 5 anni e 6 mesi per imprese), con sospensione patente

2. Gestione non conforme dei rifiuti

Reati tornano contravvenzionali per violazioni minori

per violazioni minori Ammende da 6.000 a 52.000 euro

Arresto fino a 3 anni per condotte gravi, se non coinvolgono rifiuti pericolosi o siti contaminati

3. Attività senza autorizzazione

Per rifiuti non pericolosi: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro

o ammenda da Per rifiuti pericolosi: reclusione da 1 a 5 anni, salvo aggravanti

Responsabilità d’impresa

Eliminata la responsabilità automatica per “omessa vigilanza”

Introdotta l’aggravante dell’attività d’impresa: pene aumentate di un terzo se il reato è commesso nell’ambito di un’attività organizzata

RAEE (rifiuti tecnologici)

I distributori potranno ritirare gratuitamente tutti i RAEE domestici al momento della consegna di nuovi elettrodomestici, anche senza acquisto equivalente

“Con il decreto Terra dei fuochi introduciamo più regole a tutela dell’ambiente, intervenendo su chi veramente provoca eventi dannosi. Previsto l’inasprimento delle pene per chi opera nella gestione dei rifiuti senza autorizzazione; maggiori controlli e strumenti di sostegno alle comunità colpite dai disastri ambientali; l’istituzione di un Fondo per le bonifiche e la rimozione rifiuti, al quale quest’anno saranno destinati già 15 milioni.

Con la sinistra, la Regione Campania è stata vessata dalla malagestione e da allarmismi che hanno causato miliardi di perdite per le nostre aziende. Negli ultimi 30 anni abbiamo raggiunto 5 milioni di tonnellate di ecoballe di rifiuti per una totale assenza di politica per il settore.

Roberto Fico ha già detto che chiuderà i termovalorizzatori in Campania: ci chiediamo, secondo la visione del centrosinistra, cosa dovrebbero fare i cittadini dei rifiuti, forse mangiarli? Alle chiacchiere la Lega preferisce i fatti, dunque bene l’approvazione di questo provvedimento”.

Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa.