Dossier, Iannone (FdI) attacca Cafiero De Raho

“Per mesi abbiamo detto che la presenza in antimafia di De Raho, sulla questione dossieraggi, era imbarazzante. Un disagio che avrebbe dovuto avvertire prima di ognuno di noi e invece per molte sedute ha parlato in terza persona come se il Procuratore Nazionale Antimafia di ieri non fosse il Senatore dei 5 stelle di oggi. Senso di responsabilità ed istituzionale dovevano spingerlo fin dal principio a compiere altre scelte in rispetto dell’alto valore dell’operato della Commissione Antimafia. E’ inutile che i 5 stelle attaccano altre forze politiche per difendere le proprie espressioni in Commissione perché non si gioca con le Istituzioni. Sono lontani i tempi in cui si atteggiavano a portavoce dei cittadini ed avvocati del popolo; oggi sono portavoce ed avvocati di se stessi”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Segretario della Commissione Antimafia.