Dup, FI e Fdi: Napoli ha bisogno di politica del fare, non di programmi immaginari.

Ieri il consiglio è terminato ben oltre la mezzanotte. A causa di liti interne alla maggioranza non c’è stata possibilità di fare sintesi.

Il DUP è un documento fondamentale per la programmazione dell’Amministrazione ed era impensabile che noi del centrodestra non provassimo a dare numerose e differenti indicazioni alla giunta.

I nostri emendamenti erano fattivi, per nulla astratti, a beneficio della città con una visione strategica di programmazione. Dal rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale di Via Manzoni e Via Petrarca, alla progettazione di un polo congressuale internazionale, alla manutenzione degli alloggi popolari, agli sgravi fiscali per le nuove coppie incentivando la natalità, alla tutela per i lavoratori delle Terme di Agnano, agli stage formativi per i giovani presso le aziende napoletane, al recupero delle strutture sportive in disuso fino all’abbattimento di numerose barriere architettoniche…

Insomma oltre quaranta emendamenti seri ed incisivi rifiutati in blocco dall’amministrazione e dalla maggioranza.

Napoli per ripartire deve puntare ad una politica del fare seria e pragmatica, invece non facciamo altro che assistere a programmazioni ideali che dimenticano i problemi della quotidianità.

Il centrodestra a Napoli, con Forza Italia e Fratelli d’Italia, continuerà a battersi duramente in consiglio per ridestare quest’amministrazione a partire dalla discussione sul prossimo bilancio di previsione.

I consiglieri di Forza Italia

Salvatore Guangi

Iris Savastano

Bianca Maria D’Angelo

Il consigliere di Fratelli d’Italia

Giorgio Longobardi