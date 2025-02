Ecoballe, il centrodestra contro De Luca

- pubblicità -

“In Campania, le ecoballe sono simbolo di cattiva gestione. I rifiuti sono un grave danno per la salute dei cittadini e per l’ambiente”.

Lo afferma l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati. “Una situazione che va avanti da ormai troppi anni, ma è evidente che non ci sono azioni concrete né soluzioni da mettere in campo e si registra un netto peggioramento che penalizza la comunità tutta – aggiunge il deputato campano – Abbiamo assistito a un susseguirsi di promesse non mantenute e a un ritardo intollerabile nell’affrontare questa crisi che non solo danneggia il nostro territorio, ma mette a rischio la salute dei cittadini. La Regione Campania ha accumulato responsabilità enormi, continuando a gestire in modo inefficace una situazione che avrebbe dovuto essere risolta anni fa”.

Per il vice presidente del gruppo Noi Moderati è necessario attuare un piano di gestione dei rifiuti: “È giunto il momento di agire con decisione, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali per affrontare il problema in maniera definitiva”, aggiunge l’onorevole Pino Bicchielli.

“Avevano promesso di rimuovere le ecoballe entro tre anni già nel 2016 e dopo otto anni ci dicono che avranno ancora bisogno di due anni. Non c’è più tempo per loro, fra sei mesi ci penseremo noi dopo aver vinto le elezioni regionali con una coalizione che con noi condividerà un impegno concreto per la Campania, seguendo l’esempio dei nostri ministri che al Governo sono al lavoro su tante emergenze per la nostra Regione. Penso alla Terra dei Fuochi e per questo ringrazio il Viminale e il Ministro Piantedosi per il fondo da 1,5 milioni di euro per i comuni che ricadono in quella zona e che sarà destinato alle amministrazioni per contrastare abbandono e roghi di rifiuti. Mentre il Governo fa e lavora, la Regione ancora fugge dalle sue responsabilità e continua a rimandare quello che avrebbe già dovuto realizzare e concludere. Le bugie di De Luca non se le beve più nessuno”.

Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Campania Gianpiero Zinzi.

“È stupefacente il concetto di realtà virtuale del mattatore De Luca che nega la mia esistenza, quando virtuali sono le sue promesse. Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 spesa del 37%, con 5,9 miliardi di euro non utilizzati. Nel 2015 il governo di allora (Renzi, ndr) si impegnò a stanziare tra 500 e 700 milioni di euro per lo smaltimento delle ecoballe in Campania con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema entro due anni: a novembre 2024 De Luca dichiarò che entro un anno e mezzo avrebbe liberato la regione dalle ecoballe. Sono solo passati 10 anni. Sulla sanità altri impegni virtuali: la promessa di De Luca sulle liste d’attesa: ‘Problema risolto entro il 2023’, la verità è che la Regione Campania ha approvato nel 2021 un Piano regionale di recupero delle liste d’attesa destinando 72 milioni per potenziare l’offerta di prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale. Risultato? Le performance del sistema sanitario campano sono valutate tra le peggiori a livello nazionale, con un indice di performance inferiore al 30% (l’ASL Avellino ha registrato attese di 145 giorni per visite cardiologiche e ortopediche, mentre l’ASL Caserta attese di 72 giorni per oculistica e 55 giorni per endocrinologia). Sempre virtuali impegni deluchiani: nel 2020 il governo stanziò 300 milioni di euro per potenziare il trasporto pubblico durante la pandemia ma solo 120 milioni furono utilizzati, mentre i restanti 180 inutilizzati a causa di ritardi burocratici e mancanza di decreti di ripartizione. Purtroppo non è Crozza ma la realtà del presidente”. Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa, coordinatore provinciale di Napoli e Avellino.