Edicole votive e murales per delinquenti, Cantalamessa (Lega): ha ragione Maresca, nutrono la camorra.

“È confortante che anche il pm Catello Maresca riprenda l’appello fatto qualche settimana fa: altarini e murales per criminali nutrono le mafie. È avvilente che urga parlarne per mesi prima di arrivare ad una soluzione. Così come è disarmante che non siano stati rimossi il giorno dopo che sono apparsi creando una vera e propria moda in città. O si sta con lo Stato o contro. Il resto sono chiacchiere. A De Magistris va ricordato che le mafie hanno bisogno anche di simboli, privarli di questo è indebolirle”.

Così il deputato Gianluca Cantalamessa, responsabile del dipartimento Antimafia della Lega.