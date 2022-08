Elezioni, candidature Pd, Franceschini e Speranza paracadutati a Napoli, Di Maio nell’uninominale di Pomigliano. Paolo Siani rientra in extremis.

Sono state varate le candidature per il Pd nelle circoscrizioni campane.

Sorprese, tradimenti, esclusioni eccellenti, seggi sicuri altri a rischio. Dopo una notte di guerriglia, politica s’intende, il Partito democratico pare aver deciso l’elenco dei candidati nei collegi napoletani per le elzioni del prossimo 25 settembre.

Capilista dei collegi plurinominali alla Camera, eletti col metodo proporzionale, saranno il segretario cittadino Marco Sarracino, per Napoli centro, e il ministro della Salute Roberto Speranza. Alle loro spalle, in entrambi i collegi, Loredana Raia e Raffaele Topo. L’elezione di quest’ultimo, uno dei pezzi da novanta del partito in provincia di Napoli, è tutt’altro che scontata. Nell’uninominale alla Camera, eletto con il maggioritario, figura Paolo Siani, fratello di Giancarlo giornalista ucciso dalla camorra.

Al Senato Napoli accoglie un altro ministro. Dario Franceschini sarà capolista nel collegio Napoli centro. Alle sue spalle, Valeria Valente ed Enzo Amendola. L’ex ministro per essere eletto deve sperare che la Valente vinca la corsa all’uninominale, dove pure è stata candidata. Susanna Camusso, ex leader della Cgil, sarà capolista del pulirinominale Napoli 2. Candidatura nell’uninominale di Acerra-Pomigliano per Luigi Di Maio.

capilista del Partito Democratico in Campania

Campania 1:

P01,Roberto Speranza,

Loredana Raia,

Raffaele Topo,

Roberta Gaeta.

P02, Marco Sarracino,

Loredana Raia,

Raffaele Topo,

Antonella Ciaramella.

Campania 2

P01: Stefano Graziano,

Angela Ianaro,

Erasmo Mortarulo,

Antonella Pepe.

P02: Piero De Luca,

Rosetta D’Amelio,

Caterina Lengua.

Uninominali:

U01. Paolo Siani,

U06 Paola Raia;

U03, Antonella Pepe;

U04 Maurizio Petrarca;

U05 Paola Lanzara.

Senato

P01, Dario Franceschini,

Valeria Valente,

Vincenzo Amendola,

Giuliana Di Fiore;

P02, Susanna Camusso,

Federico Conte,

Eva Rossa,

Giovanni Lombardi.

Uninominali

U04 Napoli, Valeria Valente,

U01 Caserta, Tommaso de Simone,

U04 Benevento, Carlo Iannace.

continua su: https://www.fanpage.it/napoli/elezioni-2022-candidati-partito-democratico-campania/

https://www.fanpage.it/