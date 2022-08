Elezioni, centrodestra, FdI candida Tremonti, FI Rita Dalla Chiesa.

Lei è candidato con Fratelli d’Italia? ”Direi di sì, lunedì tutto sarà pubblico, comunque se vuole, tolgo il direi e dico sì…”, replica l’ex ministro Giulio Tremonti, ospite di Lucia Annunziata a ‘In mezz’ora’. “Quello che vorrei si capisse è che la grande questione non è più quella atlantica e basta. La grande questione è l’Europa che nell’Occidente si affianca all’America nel confronto con la Cina…” dice, poi, rispondendo a Lucia Annunziata che gli chiedeva se l’atlantismo sia vissuto come una contraddizione dentro il centrodestra.

Tra i volti nuovi nelle liste di Forza Italia c’è Rita Dalla Chiesa, primogenita del generale Carlo Alberto, ucciso dalla mafia nel 1982. Nulla è stato ancora ufficializzato, ma i boatos danno Dalla Chiesa in un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari. Dietro di lei Michele Boccardi, Maria Tiziana Rutigliani e Domenico Damascelli.Dalla Chiesa correrebbe anche nell’uninominale Camera di Molfetta.