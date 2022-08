Elezioni, esclusioni eccellenti in Forza Italia, fuori il coordinatore De Siano e gli uscenti Pentangelo e Sarro.

La legge sul taglio dei parlamentari, che già ha portato ad esclusioni eccellenti nel Pd, porta i suoi effetti anche nel centrodestra, ed in particolare in Forza Italia.

Già prima di compilare le liste, Silvio Berlusconi aveva affidato l’incarico di presentare le candidature al fido Fulvio Martusciello, commissariano di fatto Domenico De Siano, che oltre ad essere senatore uscente era anche coordinatore in Campania.

Ora De Siano si trova anche escluso dalle candidature, dal momento che Martusciello ha accettato il paracadutamento in Campania di big nazionali come Antonio Tajani, Annamaria Bernini e la compagna di Berlusconi Marta Fascina.

Identica sorte anche per i coordinatori cittadini di Napoli e Caserta Antonio Pentangelo e Carlo Sarro.

Niente candidatura in Campania neanche per Claudio Lotito, il patron della Lazio dovrà competere in Molise.

Grande amarezza per De Siano che a “Il Mattino” ha dichiarato di aver provato a contattare Berlusconi ma di non aver ricevuto risposta.

E’ comunque possibile un ripescaggio in extremis dell’ex coordinatore regionale nella circoscrizione di Caserta.