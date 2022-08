Elezioni, le candidature FdI in Campania. Pera capolista al Senato.

Anche Fratelli d’Italia ha ultimato la presentazione delle liste per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. La leader Giorgia Meloni non sarà candidata in Campana, ma nel suo Lazio.

Sarà Marcello Pera, presidente del Senato dal 2001 al 2006, capolista al Senato per Fratelli d’Italia nel collegio Campania 1 mentre nel collegio Campania 2 tocca a Giovanna Patrenga. Tre i collegi della Camera in cui capolista è Marta Schifone: Campania 1-01 e 1-02 e Campania 2-01 (province di Caserta e Benevento). Tutti i candidati di Fratelli d’Italia alla Camera sono: Campania 1-01 Marta Schifone, Michele Schiano di Visconti, Imma Vietri, Giovanni Russo; Campania 1-02 Marta Schifone, Luca Scancariello, Imma Vietri, Giovanni Russo; Campania 2-01 Marta Schifone, Marco Cerreto, Eleonora Pace, Vincenzo Pagano; Campania 2-02 Edmondo Cirielli, Eleonora Pace, Nunzio Carpentieri, Luisa Maiuri. Al Senato, per il collegio Campania 01 ci sono Marcello Pera, Giovanna Petrenga, Sergio Rastrelli, Gabriella Peluso; per Campania 02 Giovanna Petrenga, Domenico Matera, Elena Scarlato, Giuseppe Fabbricatore.

I candidati scelti per i collegi uninominali dalla coalizione di centrodestra sono i seguenti. In Campania al Senato: Giovanna Petrenga (Caserta), Giulia Cosenza (Benevento), Antonio Iannone (Salerno), Elena Scarlato (Giugliano), Stefano Caldoro (Napoli Fuorigrotta), Pina Castiello (Torre del Greco), Claudio Barbaro (Acerra). Alla Camera Domenico Brescia, Mariarosaria Rossi, Giuseppe Pecoraro, Monica Maisto, M. Concetta Donnarumma, Marta Schifone, Annarita Patriarca. In Campania 2 spazio a Gimmy Cangiano, Carmen Letizia Giorgianni, Francesco Maria Rubano, Gianfranco Rotondi, Imma Vietri, Attilio Pierro, Giuseppe Bicchielli.