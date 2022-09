Elezioni, Martusciello (FI): in Campania risultato straordinario nonostante l’exploit M5S ed il sistema De Luca.

“In Campania siamo all’11%. Tre punti oltre la media nazionale e fra le migliori regioni d’Italia, un risultato straordinario”. Così Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.

“Abbiamo ricostruito – ha aggiunto – una comunità in poche settimane, abbiamo mobilitato militanti e dirigenti e siamo solo all’inizio. Non era semplice in Campania, con lo tsunami dei Cinquestelle e con il sistema di potere della sinistra che governa la Regione ed i principali capoluoghi di provincia. Abbiamo messo in campo rinnovamento, passione, entusiasmo, buone idee. E’ la strada giusta”.

“Ora daremo un contributo importante al centrodestra di Governo, lo faremo per il bene dell’Italia ed inizieremo a preparare l’alternativa in Campania. Nei comuni, alle prossime amministrative, e in Regione” conclude.