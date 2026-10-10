Emergenza roghi, Sangiuliano da Piantedosi con i comuni area nord

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Una delegazione dei comuni dell’area Nord di Napoli guidata dai consiglieri regionali Gennaro Sangiuliano, Ira Fele e Massimo Pelliccia è stata ricevuta al Viminale dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per riportare l’emergenza roghi nei campi rom e nel sito di Taverna del Re, dove sono da diversi anni stoccate le cosiddette “ecoballe”.

Così l’ex ministro, ora leader dell’opposizione in Consiglio Regionale su facebook:

Oggi sono stato al Viminale, accolto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, assieme ad una delegazione dei comuni dell’area nord di Napoli e i consiglieri regionali Ira Fele e Massimo Pelliccia.

Ringrazio profondamente il ministro Piantedosi per la sensibilità che mostra ai territori della nostra regione. Abbiamo voluto interloquire sull’emergenza determinata a Giugliano, la seconda città della Campania, dalla presenza dei campi rom focolai di degrado e malessere, tra roghi dolosi e altri deprecabili fatti.

Giugliano, città fatta di persone operose e attive, con un eccellente tessuto produttivo, sconta vent’anni di inerzia dei governi regionali del centrosinistra e la cattiva amministrazione comunale.

Assieme al Governo di centrodestra daremo le risposte che la sinistra non riesce a dare ai territori.