Europee, «Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa»: appuntamento al circolo «La Contea» con Schifone, Sangiuliano, Cirielli e Gambino

«Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa». È questo il titolo del dibattito che si terrà lunedì prossimo, 3 giugno 2024, alle ore 18.30, al Centro Studi «La Contea», in via Toledo 418 a Napoli. L’incontro sarà introdotto dall’onorevole Luciano Schifone e vedrà la partecipazione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e del viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli. Interverranno i candidati alle prossime elezioni europee, nella circoscrizione meridionale con Fratelli d’Italia, Raffaella Docimo e Alberico Gambino. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Centro Studi La Contea”.