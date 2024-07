Europee, Vannacci opta per Nord-Ovest, subentra Patriciello al Sud

“È una gioia immensa e un grande orgoglio rappresentare ancora una volta il nostro sud a Bruxelles. Sono felice ed emozionato per questa riconferma: un successo che mi sento di condividere con la mia famiglia, il mio staff e tutti coloro che con passione e affetto sono stati al mio fianco in questa splendida avventura elettorale. Essere parlamentare europeo per la quinta volta consecutiva è un grande onore ma anche una grande responsabilità: darò tutto me stesso per ripagare la fiducia degli elettori ed essere all’altezza dell’enorme consenso raccolto in tutto il Mezzogiorno. Un ringraziamento doveroso va a Matteo Salvini e tutti i candidati della Lega, il cui impegno è stato fondamentale per ridare slancio al partito in tutto il sud. Ora, però, è necessario mettersi subito al lavoro: c’è un’Europa da cambiare e da rimettere sui binari della crescita e dello sviluppo; un’Europa più identitaria e più attenta ai reali problemi dei cittadini.

Così in una nota l’On. Aldo Patriciello, eletto al Parlamento Europeo nelle liste della Lega Salvini Premier per la Circoscrizione Sud. Il capolista, Generale Roberto Vannacci, eletto in 4 circoscrizioni su 5, ha optato per la Circoscrizione Nord-Ovest, subentrandogli Patriciello, primo dei non eletti nella Circoscrizione Sud.