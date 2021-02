Eurostat, Campania regione più povera d’Europa, Cantalamessa (Lega): dati precedenti all’emergenza Covid, da De Luca neanche una parola.

“Mentre De Luca ha smesso, fortunatamente, di ripetere il mantra della ‘Campania in boom economico’ grazie a lui, arrivano i dati veri, che non sono comici come le sue chiacchiere, ma drammatici. La Campania è la regione europea con il tasso di rischio di povertà più alto in Ue: le persone che hanno un reddito disponibile inferiore al 50% di quello mediano nazionale sono in Campania il 41,2%. Emerge dalle tabelle Eurostat pubblicate oggi e riferite ai dati del 2019: parliamo di prima dell’emergenza Covid. E non è un dettaglio. Un triste record in Ue, dove la media per il rischio di povertà ed esclusione sociale è del 21,4%. È incredibile come il governatore non dica una parola rispetto a tutto questo e rispetto al degrado in cui è sprofondata la Campania. Che vergogna”.

Così il deputato napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa.