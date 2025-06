Ex Metalfer, Nappi (Lega): Regione continua a prendere in giro i lavoratori

- pubblicità -

“Ha ragione il sindacato. Dal 2018 questa Amministrazione regionale continua a disattendere gli impegni presi con gli ex lavoratori Metalfer. La delocalizzazione, nel sito di Torre Annunziata, del mercato florovivaistico trasferito da Pompei e l’annuncio di una imminente apertura hanno il sapore dell’ennesima beffa, perché le promesse fatte da De Luca e dal Pd, per ricollocare gli operai e per il rilancio occupazionale, economico e sociale del territorio, sono rimaste soltanto sulla carta. Non permetteremo che il sito oplontino resti ‘ostaggio’ di squallide logiche di potere e prebende che, per giunta, si consumano sulla pelle dei lavoratori e delle loro famiglie. Quando, tra pochi mesi, saremo finalmente alla guida di Palazzo Santa Lucia, affronteremo come si deve, con i fatti, anche la questione dell’ex Metalfer. È già pronto, inoltre, un Piano regionale, per garantire lavoro vero, costante e duraturo in Campania, dopo gli ultimi dieci anni di buio assoluto”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.