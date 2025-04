Faito, Nappi (Lega): De Luca si attivi per commissione di inchiesta

- pubblicità -

“Anche in ore dolorose e drammatiche per la Campania, sconvolta dalla tragedia della Funivia del Faito, De Luca trova la faccia e il coraggio di pontificare su Facebook e continua a favoleggiare di successi, efficienze e primati che nessuno ha visto. Piuttosto si attivi per dare seguito alla nostra richiesta di una Commissione di inchiesta amministrativa che faccia piena luce sulle modalità di organizzazione e gestione dell’impianto stabiese, e in generale sull’attività disastrosa di una società come Eav. La ricerca della verità e il rispetto per le vittime non hanno colore politico”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.