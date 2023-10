Festa Unità. Il Pd lancia tavolo allargato del centrosinistra

Un dialogo a più voci che ha coinvolto tutte le forze del centrosinistra per “inaugurare una nuova stagione di dialogo e confronto in vista delle amministrative del prossimo anno”. Location del primo confronto è stata la Festa dell’Unità del Pd di Napoli, che si concluderà questa sera alle Terme di Agnano dopo quattro giorni di incontri, confronti e dibattiti tutti molto partecipati sui temi tanto cari ai dem.

“Dalla Festa dell’Unità del Partito Democratico inauguriamo una nuova stagione di dialogo e confronto con le altre forze del centrosinistra in vista delle amministrative del prossimo anno. Votiamo in comuni importanti come Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Casoria e probabilmente Melito e Caivano. Vogliamo prepararci per tempo, mettere giù una piattaforma programmatica seria e darci un metodo per affrontare le prossime sfide elettorali che ci aspettano” – ha dichiarato Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Partito Democratico.

All’incontro coordinato da Antonella Ciaramella, del Pd, hanno preso parte Michele Gubitosa (M5S); Luciano Crolla (Azione); Barbara Preziosi (Italia Viva); Agostino Galiero (Europa Verde); Vincenzo Varriale (Centro Democratico); Michele Tarantino (Psi); Roberta Gaeta (Demos); Stefano Ioffredo (Sinistra Italiana); Massimo Taglialatela (Più Europa); Giuseppe Irace (PER – per le persone e la comunità).