Foibe ed Esuli, il convegno di Forza Italia

- pubblicità -

Venerdì presso il consiglio comunale di Napoli si è tenuto l’evento “Foibe ed Esuli”, in onore della giornata del Ricordo del 10 Febbraio.

A 20 anni dall’istituzione della giornata del ricordo, promossa dal Governo Berlusconi nel 2004, la giovanile di Forza Italia di Napoli e Provincia ha voluto ricordare questo giorno e l’importanza del ricordo dei martiri delle Foibe, con gli interventi di Gaetano Loffredo, Enzo Della Volpe, Tommaso De Luca e Antonio Mariottino.

Hanno partecipato, con un fondante contributo storico e propositivo, il Sen. Silvestro, l’On. Ferrante e i consiglieri di Forza Italia Napoli Iris Savastano e Salvatore Guangi.

Il gruppo consiliare proporrà per il prossimo consiglio l’istituzione di via dei Martiri delle Foibe, strada che ad oggi ancora non esiste a Napoli. Il ricordo di questo giorno sarà sempre parte della storia e delle attività di Forza Italia in tutta italia.